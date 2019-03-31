Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mustafa Tunç Soyer...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mustafa Tunç Soyer...

3 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mustafa Tunç Soyer..., System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

İzmir, Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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