İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mustafa Tunç Soyer...
3 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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