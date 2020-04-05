İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hızal'dan Soyer'e tepki - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir'de toplu taşıma araçlarında maske dağıtımında gecikme yaşandığını savunarak, "Birçok belediye toplu taşımada maskesiz binişlerin yasaklanmasının ardından maske dağıttığı halde İzmir Büyükşehir Belediyesi hala bunu hayata geçiremedi. Elinde maskesi olmayan İzmirli hemşehrilerimiz belediyenin keyfi gelene kadar işine gidemesin mi? Acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarıya çıkmasın mı?" ifadelerini kullandı.

Hızal yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in koronavirüsten en çok etkilenen ikinci şehir olduğuna dikkati çekerek Soyer'in böyle bir durumda televizyonlara çıkarak 'sokağa çıkmak yasaklansın' şovu yaptığını, kendi tanıtımının peşinde koştuğunu savundu.

Soyer'e tepki gösteren Hızal, şunları kaydetti:

"Fuar hollerinden birinde yardım paketleri hazırlanırken personelle tek tek özçekim yapan Soyer, sosyal mesafeyi hiçe sayıyor ve hem kendini hem de personeli zora sokuyor. Sosyal medya hesaplarından birçok uyarıda bulunan belediye başkanı bu uyarıların ne kadarına riayet ediyor? Milletine hizmet etmenin, sosyal mesafeyi hiçe sayarak özçekim yapmakla insanlara şirin görünmek için sorumsuzca davranmakla ilgili olmadığını umarım çok geç olmadan anlar."

İzmir'deki toplu taşıma araçlarında maske dağıtımında gecikme yaşanmasıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Hızal, birçok belediyenin toplu taşımada maskesiz binişlerin yasaklanmasının ardından maske dağıttığı halde bunu hayata geçiremediğini savundu.

Hızal, şu ifadeleri kullandı:

"Elinde maskesi olmayan İzmirli hemşehrilerimiz belediyenin keyfi gelene kadar işine gidemesin mi? Acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarıya çıkmasın mı? Her zaman olduğu gibi Tunç Soyer yine Türkiye'nin gerisinden geliyor. Her cümlesinin içine sıkıştırdığı 'kriz belediyeciliği' anlayışı yanlış hamlelerinden dolayı şehirde gerçekten kriz yaratırken kendi tanıtımı için fırsata dönüştü."