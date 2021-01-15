İzmir Büyükşehir Belediyesi 130 yıllık tarihi binasına taşındı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi 130 yıllık tarihi binasına taşındı

Depremde hasar gören hizmet binasını boşaltan İzmir Büyükşehir Belediyesinde başkanlık makamı, Kemeraltı Çarşısı içindeki 130 yıllık tarihi binaya taşındı.

Depremde hasar gören hizmet binasını boşaltan İzmir Büyükşehir Belediyesinde başkanlık makamı, Kemeraltı Çarşısı içindeki 130 yıllık tarihi binaya taşındı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre İzmir'in ilk belediye binası olan ve Milli Mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Teşkilatına ev sahipliği yapan tarihi bina, Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamı olarak hizmet verecek. Vali Halil Rıfat Paşa tarafından 1891 yılında açılan, 1995 yılındaki restorasyonun ardından TBMM Parlamenterler Evi ve Çetin Emeç Sanat Galerisine ev sahipliği yapan bina, yeniden belediye hizmetleri için kullanılacak. Kentte yıkıma neden olan 30 Ekim'deki depremin ardından tahliye edilen Konak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasındaki hizmet birimlerinin büyük bölümü Kültürpark'taki fuar hollerine taşınmıştı.

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