"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip Halk Ekmek Büfeleri'nde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08.08.2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de Halk Ekmek 3 Lira Olacak - Son Dakika

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