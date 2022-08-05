İzmir'de Halk Ekmek 3 Lira Olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2.5 lira olan halk ekmeğin pazartesi gününden itibaren 3 liradan satılacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatı, yüzde 20 artışla 2.5 liradan 3 liraya yükseldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada artan maliyetlere dikkat çekildi. Açıklama şöyle:
"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip Halk Ekmek Büfeleri'nde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08.08.2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."
(Görüntü: Arşiv)
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