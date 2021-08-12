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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı

12.08.2021 11:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için tahliye edilen ana hizmet binasının geleceği belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için tahliye edilen ana hizmet binasının geleceği belli oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesine binanın güçlendirilme seçeneği konusunda hazırlatılan teknik raporda bilim insanları binanın güçlendirilmesi yerine hem güvenlik hem maliyet açısından yeni bir yapının yapılması görüşünde birleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ekim depreminde hasar gören ve boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın nasıl değerlendirileceği belli oldu. Konunun uzmanları ve meslek odaları ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü'ne binanın güçlendirilmesinin deprem güvenliği, hemen kullanılabilirlik, uygulanabilirlik, mimari kullanıma etkisi ve maliyet gibi açılardan uygunluğunun değerlendirilmesi için hazırlatılan rapor yayımlandı.

"Yenisi yapılsın"

İstanbul Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanan raporda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın genel mühendislik, yapı ve deprem güvenliği, maliyet, uygulama zorlukları ve kullanım açısından güçlendirilmesinin uygun olmadığı, yıkılmasının ve olası yıkıcı bir deprem sonrasında hemen kullanılabilecek yüksek performans ve kalitede yeni bir yapının yapılmasının daha akılcı bir çözüm olacağı görüş ve kanaatine varıldı.

Güçlendirme maliyeti yeni bina maliyetine yaklaşıyor

Raporda 8 ana başlıkta yapılan değerlendirme ve inceleme çalışmalarına yer verildi. Buna göre binanın deprem performansının iyileştirilmesi yoluna gidilirse zemin-temel-üst yapı olarak bütününe müdahale edilmesi gerekeceğinden olası güçlendirme maliyetinin yeni bina maliyetine yaklaşan mertebelere çıkacağı, güçlendirme sonrasında hedeflenen performansın elde edilmesiyle ilgili belirsizliğin yüksek olacağı belirtildi. Raporda, güçlendirme projesinin iç mekan planlamasında ek maliyetler çıkaracağı ve binanın fonksiyonelliğini de etkileyeceği bilgisi verilirken, 30 Ekim depremi sonrası ileri seviyede korozyonlu kolonların ve kazıkların bulunduğu A ve C bloklarda oturma gözlendiğini ve güçlendirmede ek önlemlere ihtiyaç duyulmasının maliyeti artıracağını, teknik olarak statik güçlendirme projesinin hazırlanabileceği ancak uygulama riskleri, maliyet ve kullanılabilirlik gibi kritik boyutların göz önüne alınarak güçlendirmenin uygun bir çözüm olmadığı görüşü bildirildi.

Meydanı tanımlayan yeni bir yapı yapılacak

Konunun uzmanları ile yapılan değerlendirme toplantıları, İstanbul Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor ışığında yapılan değerlendirme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olası bir güçlendirme seçeneğinin kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı açısından uygun olmayacağı sonucuna varıldı ve binanın yıkılarak meydanı tanımlayan yeni bir yapı yapılması kararı verildi.

Kamu kaynaklarını verimli kullanmak durumundayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ana hizmet binasının geleceği ile ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ise şöyle:

"Belediyeler, bir devlet kurumu olarak var olan kamu kaynaklarını, kentin uzun vadeli hedef ve önceliklerini düşünerek, dengeli, akılcı ve sürdürülebilir biçimde kullanmak durumundadır. Belediyemiz tüm bu hassasiyetleri de dikkate alarak binanın güçlendirilme seçeneği konusunda titiz bir rapor hazırlatmıştır. Raporda güçlendirmenin binanın zemin ve diğer statik koşulları nedeniyle çok zor bir süreç gerektirdiği, güçlendirme maliyetinin yeni bina yapım maliyeti mertebelerine ulaşacağı, hatta ilave maliyetler de çıkabileceği, güçlendirme sonrası olası bir yıkıcı depremde hemen kullanım performansını yine de sağlayamayabileceği, dolayısıyla tekrar yıkılıp yeniden yapılmasının yine gündeme gelebileceği sonucuna varılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde olası bir güçlendirme seçeneğinin kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı açısından uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır. Böylesi önemli bir alana yapılacak yeni binanın tasarım ve işlevinin belirlenmesi sürecinin ise sadece belediye birimleri ile değil katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesinin doğru olacağı değerlendirilmiştir. Bu amaçla alana yapılacak yeni binanın nasıl olması gerektiğine ilişkin karar üretmek üzere en kısa zamanda alanında uzman akademisyenler ve meslek insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturulacak ve danışma kurulunun önerileri ile yapım süreci şekillenecektir. İzmir şehrinin geleceği için hayırlı olmasını dileriz."

Hizmet birimleri Kültürpark'ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim'deki depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının tahliyesinin ardından Kemeraltı'ndaki 130 yıllık tarihi belediye binasını yeniden hizmete almıştı. Kentin ilk belediye binası olmanın yanı sıra ulusal mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'na da ev sahipliği yapan emektar bina tarihi misyonuna uygun şekilde başkanlık makamı olarak kullanılmaya başlandı. Hizmet birimlerinin büyük bölümü de geçici olarak Kültürpark'taki fuar hollerine taşındı.

Teknik raporun tamamı İzmirlilerin inceleyebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayımlandı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın teknik raporu açıklandı - Son Dakika


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