İzmir Büyükşehir Belediyesi AVM'leri geçici süreyle kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi AVM'leri geçici süreyle kapatıyor - Son Dakika Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AVM'leri geçici süreyle kapatıyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AVM'leri geçici süreyle kapatıyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, bu kararın İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:26 Kaynak: AA

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