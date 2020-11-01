İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları bitene kadar kullanılmayacak - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanıma kapandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.
Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.
Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.
- Kaynak: AA
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