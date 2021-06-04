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İzmir Büyükşehir Belediyesi Dalgıçları Körfez'de Dip Temizliği Yaptı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dalgıçları Körfez'de Dip Temizliği Yaptı

04.06.2021 16:22
İzmir Büyükşehir Belediyesi Dalgıçları Körfez'de Dip Temizliği Yaptı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı 8 dalgıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre için İzmir Körfezi'nde dip temizliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı 8 dalgıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre için İzmir Körfezi'nde dip temizliği yaptı. Dalgıçlar, Körfez'den cam ve plastik şişeler, ayakkabı, scooter, olta gibi yabancı maddeler çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Körfez'in temizliği konusunda kurumlar kadar bireylerin de sorumluluk taşıdığını belirterek, çöpe atılması gereken atıkların denizden toplanmasının üzücü olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı 8 dalgıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı kıyısında dalış yaptı. Dalgıçlar, Körfez'den plastik ve cam şişe, ayakkabı, olta gibi malzemelerin yanı sıra bir de scooter çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere Körfez'i temiz tutma çağrısı yaparak "Sadece bizim değil çocuklarımızın ve denizdeki canlıların da sağlıklı bir yaşam sürmesi bize bağlı. Körfezin temizlenmesi için çalışan kurumlarımız kadar de bizlerin bireyler olarak büyük sorumluluğu var. Çöpe atılarak geri dönüşüme tabi tutulması gereken atık malzemelerin denizden toplanmak zorunda kalınması üzücü bir durum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir de yurttaşlara daha duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu. Körfez'de dip temizliği konusunda rutin olarak çalışma yaptıklarını ifade eden Erman Karademir, "Gördüklerimiz bizi çok şaşırtıyor. İnsanlar burada zaman geçirirken, çöpleri denize düştüğünde 'Bir kutu düştü, ne olacak' dememeli. Burada binlerce kişi oturuyor. Bir kısmı çöplerini düşürse, işte ortaya bu manzara çıkıyor. Körfez olduğu için de çöpler başka yere gitmiyor, kalıyor. Bunlar da bizim denizimizi kirletiyor. Denizin temiz kalması bizim elimizde" dedi.

"19 litrelik plastik şişeyi nereden buldular da attılar"

Denizden çıkan çöpler, yurttaşların da tepkisini çekti. İşyeri Cumhuriyet Meydanı'nda olan Elif Beyazıt, insanların tükettikleri yiyecek ve içecek çöplerini denize attığını, bunun son derece yanlış olduğunu söyledi. Nersela Çartı da insanlar çöplerini denize atması sonucu çevrenin kirlendiğini, körfezdeki canlıların da zarar gördüğünü belirtti.

Erol Arslan ise gördüğü manzaradan utanç duyduğunu ifade ederek, "Denizi ve çevreyi seven bir kişiyim. Evimde atık pilleri, atık yağları, plastikleri, kağıtları toplarım. Verilmesi gereken yerlere veririm. Ne denize ne de karaya tek bir çöp atmam. Atanlara da çok karşıyım. Anlamadığım nokta 19 litrelik plastik şişeyi nereden buldular da attılar. Özellikle arayıp bulup da mı atıyorlar? Neden çöp kutularına atmıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Güler Çalışkan da insanların doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmasını isteyerek, şunları söyledi: "Çevredeki tekne ve gemiler de atıklar konusunda dikkatli olmalı. Çevreyi kirletenlere karşı devlet yaptırım uygulamalı. "

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dalgıçları Körfez'de Dip Temizliği Yaptı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir Büyükşehir Belediyesi Dalgıçları Körfez'de Dip Temizliği Yaptı - Son Dakika


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