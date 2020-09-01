İzmir Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımında sefer sayısını artırdı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deniz ulaşımında sefer sayısını artırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gün içinde toplam 207 olan sefer sayısı 272'ye çıkarıldı. Yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları ise 20 dakikada bir sefer yapacak.

Karşıyaka- Konak ve Bostanlı-Konak hatlarında gün boyunca 15 dakikada bir sefer hizmeti verilecek. Karşıyaka-Konak hattında seferler 07.00'de başlayacak, son sefer ise 22.45'te yapılacak.

Bostanlı-Konak hattında ise seferler 07.10'da başlayıp 22.40'ta bitecek.

Karşıyaka ve Bostanlı'dan, Pasaport ve Alsancak'a yapılan seferler ise 07.20-10.05 ve 16.35-19.35 saatleri arasında 15 dakikada bir gerçekleştirilecek.

Araba vapurlarının çalıştığı Bostanlı-Üçkuyular hattında da sefer sayısı 26'dan 48'e çıkarıldı.

Göztepe-Karantina-Konak-Alsancak-Pasaport-Göztepe hattı kış dönemi nedeniyle iptal edildi.

Bunun yerine ise Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Karşıyaka ring seferi konuldu.