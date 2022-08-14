İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki - Son Dakika
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İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki

14.08.2022 16:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Karşıyaka ilçesinde yol yapımı sırasında yaklaşık yarım asırlık fıstık çamını kesmesi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Karşıyaka ilçesinde yol yapımı sırasında yaklaşık yarım asırlık fıstık çamını kesmesi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta devam eden yol çalışması kapsamında dün kesilen çam ağacı, belediyeye ait kamyonla götürülürken söküldüğü alan toprak ve taşla kapatıldı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, ağacın kesilmesi nedeniyle belediyeyi eleştirdi.

Gazi Türksal, AA muhabirine, 51 senedir mahallede yaşadığını, her gün gördüğü ağacın kesilmesinden duyduğu üzüntüyü anlattı.

Ağacın kesildiğini sonradan öğrendiğini kaydeden Türksal, "Çok üzüldüm. Evladımı kesmiş gibi, o kadar zoruma gitti. 1971 yılından beri buradayım. O zamandan beri duruyor. 50-55 senelik ağaç." ifadelerini kullandı.

Mehmet Avgat da 70 yaşında olduğunu, 53 yıldır Şemikler'de yaşadığını, ağacın çok yaşlı olduğunu söyledi.

Avgat, "Camiden çıktıktan sonra arkadaşlar söyledi. 'Kesmişler' dedi ağacı. 'Koca ağacı kesmişler' dedik. Öyle deyince gözlerimiz doldu." dedi.

Belediyenin ağacı kesmesine anlam veremediğini ifade eden Avgat, "Alıp götürülebilirdi. Başka bir yere dikebilirlerdi. İmkanları var onu yapmalarına. Benim ciğerlerim gidiyor. Ciğerlerim mahvoluyor. Belediyenin yaptığı ayıp bir şey." diye konuştu.

Şemikler'de 35 yıldır yaşadığını kaydeden 68 yaşındaki Nesibe Kılıç ise yol yapımında asfalt atıldığı sırada ağacın korunduğunu görerek sevindiklerini ancak daha sonra kesilmesiyle acı yaşadıklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Şemikler 6286/8 ile 6276 sokakları arasında açılan yolun ortasında kalan çam ağacının altından su ve elektrik şebekesinin geçtiği, büyüklüğü nedeniyle taşınmasının mümkün olmadığı, trafik güvenliği için zorunluluk nedeniyle kesildiği ifade edildi.

Ağaç kesimiyle ilgili Karşıyaka Belediyesinin başvurusu üzerine Orman Bölge Müdürlüğünün bölgede inceleme yaptığı, ağacın kesilmesinde kurum açısından sakınca olmadığı yönünde görüş bildirdiği de kaydedildi.

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki - Son Dakika

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