İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu: İzmir'de fayton kullanı yasaklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:38
kent genelinde fayton kullanımını yasakladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
şu ifadeleri kullandı:
"Değerli İzmirliler. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek."
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