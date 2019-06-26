Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu: İzmir'de fayton kullanı yasaklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde fayton kullanımını yasakladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İzmirliler. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek."
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:38 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Dünya
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