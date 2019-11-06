İzmir Büyükşehir Belediyesi gıda kontrol laboratuvarı kuracak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugünkü mesaisine sabah 06.30'da sebze ve meyve halinde başladı. Bir gün önce Menemen'de 500 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekimine başlayarak atalık tohumları yaygınlaştırılması için önemli bir adım atan Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı halde incelemelerde bulundu. Başkan Soyer, tüketicinin sağlıklı gıdaya erişimi için gıda kontrol laboratuvarı kuracaklarını açıkladı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabah 06.30'da sebze ve meyve halini ziyaret etti ve Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak faaliyete geçirilecek laboratuvarda ürünlerin pestisit, toksin ve mikrobiyolojik tahliller yapılacağını söyledi. Hal esnafıyla sohbet eden, sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Soyer, belediye yetkililerinden de gıda güvenliği konusunda bilgi aldı.



Medya mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Soyer, gıda konusunu bir bütün olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Karakılçık bizim yüzlerce yıl bu topraklarda ekilen kendi atalık tohumumuz. Dün 500 dönüm buğday diktik. Şu anda İzmir'in ovalarında bin dönüm civarında bir alanda karakılçık buğdayı var. Bunu daha da artıracağız. Karakılçık buğdayından yapılan ekmeğin gluteni daha az, çok daha sağlıklı, besleyici ve lezzetli. Bizi bundan da uzaklaştırmışlardı ama şimdi onu tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu yılın sonunda yerli ve güzel tohumlarla üretilen ürünlerle sofralarımızı donatırken aynı zamanda sağlığa uygunluğunu da sağlamak için bir laboratuvar açacağız. Burada ürünlerin hem pestisit hem toksin hem de mikrobiyolojik tahlillerini yapacağız" dedi.



Tohumdan sofraya



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, sözlerini şöyle devam etti:



"Düşman ülkeye illa postalları ile girmiyor. Bazen tohumu ile giriyor ve seni esir alıyor. Biraz öyle bir durumdayız. Onun için bizim tohumdan başlayarak sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir düzenlemeyi, yepyeni bir perspektifi Türkiye olarak getirmemiz lazım. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Böylece bugün ıspanakta yaşanan, yarın bir başka üründe yaşanacak olan sorunu da gidermiş olacağız. Hal esnafına bu müjdeyi vermek istedim. Onlar buradan gönderecekleri ürünlerin, aldıkları ürünlerin kontrollerini yapabilir hale gelecekler. Başka çaremiz yok. Tohumdan sofraya bütün bu süreci en doğru bir biçimde yönetmek zorundayız. Ne yazık ki büyük bir sahipsizlik, büyük bir boşluk var. Biz belediye olarak elimizden geldiğince bu boşlukta yer tutacağız."



Teknik donanımı yüksek laboratuvar



Kooperatiflerin ürünlerinin de kontrollünün sağlanacağını söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kooperatifçiliği destekliyoruz. İzmir'in her yerinde kooperatiflerin kurulmasına ön ayak oluyoruz. Onların ürünlerinin kontrollerini de yapacağız, laboratuvarı hal için de kullanacağız. Üreticimizin de tüketicimizin de içini rahatlatacak ve sorun ortaya çıkmadan ortadan kalkmasını sağlayacak bir gelişme olacak. Bu laboratuvar Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile kurulacak. Onların getirdiği standartlara uygun, aynı zamanda teknik donanımı yüksek bir laboratuvar olacak. Her başlıkta kontrol yapabileceğiz." - İZMİR