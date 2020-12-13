İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda depremzede apartman görevlilerine öncelik verecek - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası yıkılmış veya acil yıkılması gereken apartmanlarda işini ve evini kaybetmiş apartman görevlilerine, Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım konusunda öncelik vereceklerini belirtti.

Soyer yaptığı açıklamada, depremin İzmir'e hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlar verdiğini kaydetti.

Depremin açtığı yaraların kentteki dayanışma kültürü sayesinde sarıldığını anlatan Soyer, "Depremin ardından hemşehrilerimizi aç, açıkta bırakmadık. Kış gelmeden çadırlarda kalan İzmirlilere, başlarını sokacakları birer yuva sağladık. Depremde bazı yurttaşlarımız evini kaybetti, esnaf işini kaybetti. Hepsine sahip çıktık. Apartman görevlileri ise hem işini hem evini kaybetti. Öncelikle 10 bin liralık kira desteğinden yararlanmalarını sağladık. Şimdi de kış ortasında işsiz ve evsiz kalan bu kardeşlerimize Büyükşehir Belediyemizde iş olanağı sunacağız. İşe alımlarda, depremde çalıştıkları, oturdukları apartman yıkılan apartman görevlilerine öncelik tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Açılamada, deprem nedeniyle AFAD verilerine göre yıkılmış ve acil yıkılması gereken apartmanlarda çalışan apartman görevlilerinin görüşmeye çağrılacağı, hangi birimlerde istihdam edilebilecekleri değerlendirildikten sonra kendilerine uygun birimlerde iş olanakları sunulacağı aktarıldı.