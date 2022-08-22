İzmir'de 9 Eylül İçin Geri Sayım. Tunç Soyer: "Türkiye Tarihinin En Görkemli Kutlaması Olacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü tarihe geçecek etkinliklerle kutlamayı hedefliyor. Kocatepe'den başlayıp İzmir'de sonlanacak 400 kilometrelik zafer yürüyüşü düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, 2023'te yeniden toplanacak İktisat Kongresi'ne de ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çocuklarımıza kazandığımız zaferin büyüklüğünü ve barışın değerini anlatacağız. Türkiye tarihinin en görkemli kutlaması İzmir'de olacak" dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü uzun yıllar unutulmayacak nitelikte, birbirinden önemli etkinliklere sahne olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü düzenliyor. 400 km'lik tarihi yürüyüşe katılacak kafile 9 Eylül sabahı İzmir'e varacak. Yürüyüşün ilk iki gününü kapsayan Dereçine-Kocatepe etabına ilişkin kayıtlar www.bizizmir.com üzerinden alınmaya devam ediyor.

BÜYÜK FİNAL GÜNDOĞDU'DA

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül günü ise coşku doruğa çıkacak. Sabah dokuzda Basmane- Cumhuriyet Meydanı arasında geleneksel kortej ve bayrak teslim merasimi düzenlenecek. Aynı günün akşamı ise kent tarihinin en büyük ışık ve sahne gösterisi yapılacak. Gündoğdu Meydanı'nda kurtuluş mücadelesi ve İzmir'in kurtuluşunu canlandıran büyük bir görsel şov düzenlenecek. Gösteriler Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Alsancak Limana kadar uzanan sahile yayılacak.

GÖRSEL ŞOV VE TARKAN KONSERİ

Sahnelenecek "artırılmış gerçeklik destekli interaktif tiyatral şov" toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 adet orta kule, 6 adet yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatılacak. Aynı anda yüzbinlerce kişi tarafından izlenebilecek toplam bin 300 metrekarelik led ekranın kullanılacağı gösteri Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şov prodüksiyonu olacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Tarkan konser verecek.

ATATÜRK'ÜN İZMİR'E GELİŞİ KUTLANACAK

Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e geldiği 10 Eylül'de de kutlamalar devam edecek. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına atfen, şefliğini Tuluğ Tırpan'ın üstlendiği, İzmir türkülerinin dokuz sanatçı tarafından seslendirildiği özel albüm projesi kapsamındaki eserler ilk kez sahnelenecek. Göksel, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Nil İpek, Ferman Akgül, Sinan Kaynakçı, Soner Olgun, Yaşar ve Yiğit Kara'nın seslendirdiği Senfonik İzmir Türküleri konserinde sanatçılara Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

24 AĞUSTOS'TA HALUK LEVENT SAHNEDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocatepe'den başlayıp İzmir'de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine'de 24 Ağustos akşamı başlayacak. Açılış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve Prof. Dr. Ergün Aybars'ın konuk olarak katılacağı "Barış ve Türkiye Söyleşisi" ile yapılacak. Aynı gece ünlü sanatçı Haluk Levent de sahne alacak. Konser sonrası komşu Yeşilçiftlik kasabasına düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüne katılacak kafile, geceyi de çadır kampında geçirecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'a ilişkin son hazırlıklarını silah arkadaşlarıyla paylaştığı Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek kafile, Büyük Taarruz'un tarihi yıl dönümü olan 25 Ağustos gecesi ise Çakırözü köyünden Kocatepe'ye uzanan 14 kilometrelik Zafer Yolu'nda yürüyecek. Bir asır evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yoldan Kocatepe'ye ulaşacak kafile, sabah saatlerinde düzenlenecek anma törenlerinden sonra İzmir'e uğurlanacak. Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan ana yürüyüş kafilesi ise bağımsızlık mücadelesinin hürriyet ve istiklal coşkusuyla mayalandığı 400 kilometrelik Zafer Yolu'nu tıpkı atalarımızın geçtiği köy ve kasabalardan yürüyerek, 14 günde İzmir'e varacak.

KURTULUŞ GÜNLERİ KUTLANACAK

Güzergah üzerindeki Atatürk Evi, müze ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Dumlupınar'a yürüyecek ekip, Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri" emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe'de düzenlenecek etkinliklere de katılacak. Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa'nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir'e doğru ilerlemeye devam edecek kafilenin son durağı ise 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek İzmir'in kurtuluş törenleri olacak. Yürüyüş kafilesi, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliklerinden bayrağa sardıkları hatıra toprağını da Cumhuriyet Meydanı'nda yükselen Atatürk Anıtı'nın toprağına katacak.

TARİH SÖYLEŞİLERİ VE MÜZİK DİNLETİLERİ

Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla birlikte yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve Nutuk hediye edilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler, söyleşiler, açık alanlarda performanslar, tiyatro gösterimleri ve konserler yapılacak. Ayrıca Türkiye Halk Oyunları gecesi adıyla Konak Atatürk Meydanı'nda da Türkiye'nin 7 bölgesinin halk oyunlarının sergileneceği bir kültür gecesi düzenlenecek. Kutlamaların finalinde Kültürpark çim alanda Zeynep Bastık bir konser verecek.

9 EYLÜL FOTOĞRAF YARIŞMASI

26 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında 9 Eylül kutlamaları kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmanın duyurusuna 26 Temmuz'da çıkıldı.

İZ BIRAKAN 9 EYLÜL KUTLAMALARI FOTOĞRAF SERGİSİ

9 Eylül 1922'den bugüne yapılan 9 Eylül kutlamaları ve anılarını günümüze taşıyacak özel bir fotoğraf sergisi 8 Eylül'de Bıçakçı Han'da açılacak. İzmir'in bağımsızlığını simgeleyecek ve 100. Yıl adıyla anılacak modern, teknolojik altyapıya sahip ve güncel kitap envanteri olan kütüphane 100. yılda İzmir'e kazandırılacak. Konak Belediyesi iş birliğiyle Kemeraltı'nda yer alan Yemişçizade Konağı'nda 9 Eylül'de 100. Yıl Anı Evi'nin açılışı yapılacak. 9 Eylül zaferinin 100. yıl dönümü anısına kutlamaların yapılacağı Gündoğdu Meydanı'nda 100. Yıl Anı Taşı yerleştirilecek. 2022'de onuncusu koşulacak "9 Eylül Yarı Maratonu" bu yıl 11 Eylül tarihinde 100. Yıl Yarı Maratonu olarak yapılacak. 13-14 Eylül tarihlerinde Büyük İzmir Yangını üzerine halka açık bir panel ve İzmir Sanat Merkezi'nde dijital bir sergi yapılacak.

100. YIL PANEL VE SÖYLEŞİLERİ

Ekim'de "Mudanya Mütarekesi ve İsmet Paşa" konulu panel ve sergi çalışması yapılacak. İzmir'in 100'üncü yılını farklı açılardan ele alacak diğer panel ve söyleşiler ise "Milli Mücadele", "İzmir Mutfağı: Kültürel Çoğunluk", "Toplumsal Olaylar", "İzmir Müziği", "Toplum, Kent ve Mekan", "Kültür, Sanat ve Edebiyat" başlıklarıyla yapılacak.

100. YIL ULUSLARARASI AÇIK SU YARIMADA YÜZME ŞAMPİYONASI

16 Ekim'de Urla'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu ile Türkiye'nin ve dünyanın her yanından açık su yüzücülerinin katılacağı "Yarımada Açık Su Yüzme Şampiyonası" düzenlenecek. Bayraklı Rekreasyon Alanı'na yerleştirilmesi planlanan En Büyük Zafer Barıştır Anıtı 29 Ekim 2023'te açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki etaplı olan Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Yarışması'nın şiir etabı tamamlandı. Beste yarışması için son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 olarak planlandı. Finale kalan 10 eser, 3 Ekim 2022'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

"KURTULUŞTAN KURULUŞA 100. YILINDA İZMİR" TEMALI KİTAP ÇALIŞMASI

İzmir'i farklı açılardan ele alan 10 ciltlik bir seri kitap yayımlanacak. Kitaplarda İzmir'de spor, edebiyat, sanat, eğlence ve toplumsal hareketlerin yanı sıra kentin en önemli dinamiklerini oluşturan toplumsal cinsiyet, kültürel geçişlilik ve çoğulculuk gibi olgular geniş bir perspektifte incelenecek.

"Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında İzmir" ana başlığıyla hazırlanacak 10 ciltlik kitabın lansmanıyla eş zamanlı olarak 2022 yılının aralık ayında kitap başlıkları genişletilerek "100. Yılında İzmir" adıyla bir sempozyum düzenlenecek. Kurtuluşun 100'üncü yıl dönümünde Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 7 kitap yayımlanacak. 100 muhtarın yer aldığı ve 6 ay önce çalışmalara başlanan müzikal çalışma, 4 Eylül 2022'de Alaşehir de 8 Eylül 2022'de Kemalpaşa'da, 14 Eylül 2022'de AASSM'de sahnelenecek.

BENİM NAÇİZ VÜCUDUM TİYATRO GÖSTERİSİ YAPILACAK

İzmir Şehir Tiyatroları tarafından İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü anısına hazırlanan 'Benim Naçiz Vücudum' isimli tiyatro oyunu 10 Kasım 2022'de İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde seyirci ile buluşacak. İzmir Valiliği paydaşlığında 9 ve 10 Eylül 2022 tarihlerinde Körfez üzerinde çok sayıda hava aracının katılacağı akrobatik hava gösterileri, yarışmalar ve yer performansları ile sergileme çalışmaları yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100. yıl etkinlikleriyle ilgili "Çocuklarımıza kazandığımız zaferin büyüklüğünü ve barışın değerini anlatacağız. Türkiye tarihinin en görkemli kutlaması İzmir'de olacak" dedi.