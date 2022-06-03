İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

03.06.2022 16:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları hasar gördüğü için Büyükşehir Belediyesince konutlara yerleştirilen ve 20 Temmuz itibariyle evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları hasar gördüğü için Büyükşehir Belediyesince konutlara yerleştirilen ve 20 Temmuz itibariyle evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince depremin ardından 1 yıllığına Karabağlar ilçesindeki Uzundere Konutları'na yerleştirilerek elektrik, su ve kira giderleri de karşılanan 224 aile, 1 yılın dolmasından sonra da evlerde oturmaya devam etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerince 6 ay daha süre tanınan ailelere, 20 Temmuz itibarıyla evleri boşaltmaları istendi. Bunun üzerine deprem mağdurları, TOKİ tarafından yapılan konutların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek mevcut evlerde oturmaya devam etmek için imza topladı.

"4-5 aylığına bizi mağdur etmesinler"

Enver Kortulu, depremde Buca ilçesindeki evlerinin ağır hasar gördüğünü, sonrasında Belediye tarafından kendilerine daire tahsis edildiğini söyledi.

Deprem nedeniyle tüm eşyalarının enkazda kaldığını aktaran Kortulu, "Belediye yetkilileri bizi burada 1,5 yıldır idare ettiler. Birkaç aylığına daha bize sabretmeleri lazım. Bizim konutlarımız yılbaşından önce bitecek dendi. Birkaç aylığına mağdur etmesinler. Gerekiyorsa kira verelim ama 4-5 ay için taşınmamız bizi mağdur edecek. TOKİ tarafından bizim için inşa edilen evler yıl sonuna kadar tamamlanacak." dedi.

İsmail Erçaylap da Bayraklı ilçesindeki binalarının depremde 8 kolonunun patladığını, eşyalarını alamadan evden çıktıklarını belirtti.

Binanın daha sonra yıkıldığını bildiren Erçaylap, "Biz eve girip içerisinden 1 tane iğne dahi alamadık. Tüm eşyalarımız gitti. Depremden sonra çadıra çıktık. Bize buradaki evi teklif ettiler. Çocuğum da engelli olduğu için burayı tercih ettik. Allah razı olsun 1 yıllığına diye buraya aldılar. Yanlış bir şey yok ama bizim ricamız var. Oradaki evlerimiz bitmek üzere. Eğer çok yakın zamanda teslim edilecekse bize dayansınlar, sonra çıkalım. Benim evim bittiği gün çıkarım." şeklinde konuştu.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nden Yıl Sonu Gösterisi Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nden Yıl Sonu Gösterisi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor - Son Dakika

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