İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım

21.11.2020 14:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım, System.String[]

İzmir'de özellikle 1999 yılından önce yapılan binaların dönüşümünü kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik düzenleme Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gündeme alındı.

İzmir'de özellikle 1999 yılından önce yapılan binaların dönüşümünü kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik düzenleme Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gündeme alındı. Başkan Soyer'in gerekli imar düzenlemelerinin araştırılması için verdiği önerge, ilgili komisyonlarda görüşülecek. Evleri orta derece hasarlı ailelere 5 bin TL nakdi yardım yapılmasına yönelik madde de Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarına sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısının 6. oturumu İsmet İnönü Sanat Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde gerçekleşti. 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrasında orta derece hasarlı binalarda yaşayan aileler için 5 bin TL'lik yardım yapılması meclis gündemine alındı. Yapılacak bu desteğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün bütçesinden karşılanması görüşüldü. Önerge hukuk, plan ve bütçe komisyonlarına gönderildi. Önergenin komisyonlarda görüşüldükten sonra meclisten geçmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi AFAD'ın tespitlerine göre depremde evleri orta derece hasarlı vatandaşlara 5 bin TL kira desteğinde bulunacak.

Başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile depremde evleri ağır hasar gören ailelerle yardımseverleri buluşturan ve 38 milyon liranın üzerinde bir destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye bütçesinden aktaracağı kaynakla evleri orta hasarlı olan ailelerinin de yaralarını saracak.

Amaç ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırmak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde 1999 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan ruhsatlı binaların dönüşümünü kolaylaştıracak imar düzenlemelerinin araştırılması için de önemli bir adım atıldı. Başkan Soyer'in bu kapsamdaki ruhsatlı yapıların dönüşümünün kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla söz konusu yapıların yapılaşma haklarında herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik düzenleme önerisi görüşülmek üzere imar, hukuk, kentsel dönüşüm, deprem ve afet komisyonlarına havale edildi.

Bu önergenin özellikle İmar Komisyonunda görüşüleceğini söyleyen Başkan Soyer, "AK Partili, MHP'li, İYİ Partili ve CHP'li meclis üyelerimizden ricam şudur ki; bunu el birliği ile hepimiz üzerinde çalışarak sadece komisyona bırakmadan çözüme kavuşturalım. Geniş kapsamlı bir önergeyi gündeme getiriyoruz. Bunu hep beraber çözeceğimize inancım tam. Herkesin elini taşın altına koyarak bu gündem maddesi ile ilgili fikir geliştirmesini hayal ediyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız" dedi.

Soyer gönüllü karantina tavsiyesini yineledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis toplantısının sonunda korona virüsü salgını nedeniyle yaptığı gönüllü karantina çağrısını yineledi. Virüsün çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Soyer, "Lütfen kendinize, ailelerinize dikkat edin. Rakamlar ürkütüyor. Tüm İzmirlilere bu çağrıyı yapıyorum; çok titizlenelim. Gönüllü karantina uygulanmasını tavsiye etmiştim. Yine hatırlatıyorum. Sadece sokağa çıkma serbestisinin olduğu saatlerde değil mecbur kalmadıkça özellikle yaşlı yurttaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasınlar. Mümkün olduğu kadar evlerinde kalsınlar" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde dönüşümü hızlandıracak adım - Son Dakika


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