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İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor

23.08.2021 11:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı orman seferberliği, dayanışma ağlarını örmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı orman seferberliği, dayanışma ağlarını örmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yangından etkilenen bal üreticilerine destek olmak için bölgede arıcılık yapan üretici örgütlerinden ve birliklerinden bal alacak. Hayvancılıkla uğraşan üreticilere ise 7 bin çuval kuzu büyütme yemi dağıtacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kentler yaratmanın bir adımı olarak başlattığı orman seferberliği dayanışmayla büyüyor. Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yangından etkilenen üreticilere de yardım eli uzatarak çam balı üretiminin merkezi olan bölgede arıcılık faaliyeti yürüten üretici örgütlerinden ve birliklerden bal almaya hazırlanıyor. Yangından etkilenen üreticilere de Ağustos ayının sonunda 7 bin çuval kuzu büyütme yemi dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi yanan alanlarda biyoçeşitliliği eski düzeyine getirmek için ilgili kurumlarla da beraber çalışacak. Başkan Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda kuraklık ve yoksullukla mücadele etmek amacıyla ekilen karakılçık buğdayı ve saz çavdarı gibi yerel tohumlardan elde edilen samanlar ise yangının hemen ertesinde otlakları zarar gören hayvan üreticilerine ulaştırılmıştı.

"Gıda paketleri içinde yer alacak"

Konuyla ilgili konuşan Başkan Soyer "Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yangından 5 il 18 ilçe ve 99 köy etkilendi, doğal yaşam ve yaban hayatı başta olmak üzere bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri önemli oranda zarar gördü. Yangın bölgelerinde geçimini tarımdan sağlayan ailelerin çaresizliğine seyirci kalamayız. Daha düne kadar dünya çam balı üretiminin yüzde 93'ü yanan alanlardan sağlanıyordu. Bu ormanların yüzde 70'ini yangında kaybettik. Muğla'da çam balı üretiminin devam etmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Üreticilere destek olmak için bal satın alacağız. Bu ürünler, kentteki ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ulaştırılan gıda paketleri içinde yer alacak. Büyükşehir uzmanları ayrıca bal üreticilerine, bundan sonraki süreçte nasıl bir üretim modeli oluşturabilecekleri konusunda teknik destek verecek" dedi.

Dayanışma vurgusu

Yangınların etkili olduğu alanlarda orman köylülerinin hayvan varlıklarıyla, bu hayvanları yetiştirme ve besleme alanlarının da büyük ölçüde yok olduğunu belirten Soyer, "Bu alanlar aynı zamanda ülkemizde geliştirmeye son derece ihtiyaç duyduğumuz küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgeler. Bu yüzden yangında zarar gören üreticilerimize 7 bin çuval kuzu büyütme yemi de ulaştıracağız. Hayvansal üretimin ve hayvan varlığımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yaşadığımız bu felaketten bizleri kurtaracak olan tek şey dayanışma gücümüz" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Muğla, İzmir, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki üreticilere omuz veriyor - Son Dakika


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