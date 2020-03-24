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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı
27 dakika önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36
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