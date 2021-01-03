İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden erzak dağıtımında oluşan izdiham görüntülerine dair açıklama - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken belediye ekipleri tarafından bir mahallede gerçekleştirilen erzak dağıtımında oluşan ve korona virüs denetimlerinin hiçe sayıldığı izdiham görüntülerine dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Konak ilçesinde bulunan bir mahallede erzak dağıtımı gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken gerçekleştirilen dağıtımda, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması ve oluşan izdihama vatandaşlar ile sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntülerde, bir kişinin, "Bu belediyenin bir hatası. Be şekilde olmaz. Tek tek kapılara gönderilir" dediği duyulurken, korona virüs tedbirlerine uyulmadığı, oluşan izdiham ve belediye yetkilerinin kolileri insanlara attıkları görülüyor.

"Görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz. Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunun da farkındayız" ifadelerine yer verildi.

Tüm yetkili kadrolar için çıkarılması gereken bir ders

Yapılan açıklamanın devamında ise, "Ortaya çıkan bu üzücü tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkili kadroları için çıkarılması gereken dersler içerse de bugüne dek İzmir'de sergilenen gerçek dayanışma tablosunu gölgeleyemeyecektir. Dağıtımlar, özellikle personelimizin ve hemşerilerimizin sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler içerisinde gerçekleştirilmiştir. İzdiham yaşanmasına neden olan süreç ise sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir. Söz konusu görüntüler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı bir kez daha belirtir, sosyal yardımlarımızı ülkede ve kentimizde kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı güne kadar yine sessizce sürdüreceğimize söz veririz" paylaşımında bulunuldu. - İZMİR