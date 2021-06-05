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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zorunlu Açıklama - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zorunlu Açıklama

05.06.2021 10:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zorunlu Açıklama, System.String[]

Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın ilçedeki hizmetlerle ilgili beklentilerini basın yoluyla dile getirmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın ilçedeki hizmetlerle ilgili beklentilerini basın yoluyla dile getirmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'daki hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi ve bu hizmetlerin ilçede kesintisiz olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamanın tam metni şöyle: Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın ilçedeki hizmetlere ilişkin bir takım sorun ve beklentilerini basın yoluyla dile getirmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Son iki yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığı, 117 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 160 bin 644 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiği, içme suyu kanalizasyon altyapısını geliştirmek, dereleri temizlemek için önemli kaynak ayırdığı ilçede hizmetlerimiz kesintisiz sürmektedir.

Bununla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları sonrası sorumluluk alanındaki yolların üst kaplamalarını program dahilinde hızlı bir şekilde yapmaktadır. Sayın yetkilinin sorun olarak dile getirdiği Urla ilçesindeki doğalgaz çalışmaları sonrası kazılan yerlerin kapatma sorumluluğu İzmirgaz'a aittir. Aykome yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası bazı noktalarda İzmirgaz'a kazı ruhsatı Urla Belediyesi tarafından verilmiş. Yönetmelik kapsamında kazılan yerin üst kaplama tadilatının da kazı iznini veren belediye tarafından yapılması gerekmektedir.

İZSU Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmaları nedeniyle kazdığı 3 kilometrelik bölüm ile Gediz Elektrik'in kazısı sonrası Balıklıova, Kuşçular, İskele ve Atatürk Mahallesi'ndeki üst kaplama çalışmaları programımız içerisindedir. Halen iki ekibimiz Atatürk Mahallesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde asfalt serimi yapmaktadır.

"Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü - Haşere Mücadele Birimi ise halk sağlığını gözeterek Avrupa standartlarında geliştirdiği haşere mücadele programını başarıyla sürdürmekte, bu alanda birçok belediye tarafından örnek alınmaktadır. 30 ilçede 27 bölge ekibi 365 gün ilaçlama yapmaktadır. Her bölgeye konu ile ilgili, her yıl eğitim alan ekipler yerleştirilmiştir. Haşere mücadele biriminde 24 teknik personel, 298 uygulayıcı (filit işçisi), 67 şoför görev yapmaktadır.

Kentteki tüm üreme alanları (kuyular, kanaletler, sulu bodrumlar, dereler, foseptikler, havuzlar vb. ) uzun yıllar çalışmalar sonucu kayıt altına alınmıştır. Her yıl ekiplerin tespitleri ile güncellenmektedir.

Urla ilçesi sınırlarında da sabit 10 kişilik bir bölge ekibi bulunmaktadır. Yaz sezonu öncesi ilaçlama çalışmalarına hız verilmesi ve kent merkezinden uygulayıcı personel ve uzman sorumlu personel takviyesi ile Urla'da her hafta sonu yoğun bir program başlatılmıştır. Tüm üreme noktalarına yönelik etkin, verimli mücadele yürütülmektedir. Ekipler haşere üretebilecek havuz, kanalizasyon, sulak alanlar gibi tüm noktaları ilaçlamaktadır. Muhtarlarımız ve Urla halkının her fırsatta tarafımıza takdirlerini ilettiği çalışmalar yaz boyunca da sürecektir. Bilinen kaynakların dışında doğal olarak veya ihmal sonucu oluşmuş kaynakların tespiti haşere ile mücadelenin başarısında çok önemlidir. Hemşehri İletişim Merkezi'ne (4444035) ve Haşere Mücadele Birimi'ne (2933714-15) iletilen şikayetler anında telsizle ekiplere iletilmekte 24 saat içinde değerlendirilerek, sorun çözülmektedir.

Bilinen tüm kaynaklarda (foseptikler, sulu bodrumlar, PTT menholleri, kuyular, havuzlar, kanaletler, dereler, benzeri su birikintileri) haşere gelişim periyodu dikkate alınarak rutin larva mücadelesi titizlikle sürdürülmektedir. Ancak bir plastik bardakta, bir stepne lastik yuvasında biriken suyun bir mahalleyi rahatsız edecek derecede sivrisinek üreteceğinden hareketle ihmal sonucu oluşmuş üreme kaynaklarının ekiplerimizce tespit ederek sorunu çözmesinde sorunun ve sorunlu adresin tanımlanarak tarafımıza iletilmesi önemlidir.

Bu alandaki hatalı uygulamalardan biri araç üstü ULV cihazları ile uçan sinekler için rutin ilaçlama yapılmasıdır. Bu yöntem çevre ve insan sağlığı açısından uygun görülmediği gibi, çözüm odaklı bir uygulama da değildir. Günümüzde hiçbir Avrupa ülkesinde konut alanlarında bu tür ilaçlama yapılmamaktadır. Urla ilçemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlığı haşere üreme kaynağı olarak önemli etkenler arasındadır. Özellikle tavuk çiftliklerinin denetimi ve yaz aylarında çöplerin ilçe belediyesi tarafından bekletilmeksizin düzenli toplanması da ilaçlama kadar önem taşımaktadır.

Son olarak, Sayın Kaymakam'ın siyasi bir tavrı anımsatacak biçimde basın yoluyla değil doğrudan iletmesinin kamu görevlisi tavrına daha uygun olduğunu ifade etmek zorunlu hale gelmiştir. Başkanvekili olarak atandığı belediyede seçilmiş belediye başkanlarından çok daha fazla siyasetin dışında kalıp, bu tür çıkışlar yerine ilçesinin gereksinimleri için diğer kamu kurumları ile kurduğu ilişkilerde olduğu gibi belediyemiz ilgili birim ve yöneticileri ile belirlenmiş teamül ve kurallara uygun davranmasının çok daha saygın ve doğru olduğunu üzülerek hatırlatmak gerekmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zorunlu Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Yatırım, Urla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zorunlu Açıklama - Son Dakika


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