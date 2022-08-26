İzsu: Yağmur Suyu Hatları ve Noktasal Müdahalelerle Kalıcı Çözüm Üreteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü etkili olan kısa süreli sağanak yağışın bazı ilçelerde yarattığı sorunlara hızla müdahale edilerek kentte durumun normale döndürüldüğünü açıkladı. Yağıştan ağırlıklı olarak Karabağlar, Konak, Gaziemir ve Buca ilçelerindeki bazı mahallelerin etkilendiği, saha ekiplerinin yoğun bir çalışmayla vatandaşlara destek olduğu belirtildi. İZSU'dan yapılan açıklamada yağmur suyu hatlarının ayrıştırıldığı bölgelerde hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekilerek, taşkın olan bölgelerde kalıcı çözüme yönelik tespitler doğrultusunda harekete geçileceği ifade edildi.

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve kısa süre içinde yüksek miktarda yağış bırakan olumsuz hava koşulları bazı ilçelerde lokal su baskınlarına neden oldu. Karabağlar. Konak. Gaziemir ve Buca'da etkili olan yağış sırasında 46 ev ve işyeri için ihbarda bulunuldu. İZSU Genel Müdürlüğü 24 kanal aracı, 93 saha personeli ile sorunlu noktalara müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kentte yaşam kısa süre içinde normale döndü.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İklim değişikliğinin sonucu olarak birkaç güne yayılması gereken yağış miktarının yaklaşık 1 saatte düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değişen yağış rejimi nedeniyle uzun kuraklık dönemlerinin ardından çok kısa sürede yüksek miktardaki yağışlar dünya genelinde benzer sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak dirençli bir şehir oluşturmak için yaptığımız tespitler doğrultusunda başta yağmur suyu ayrıştırma kanallarının imalatı olmak üzere çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Buca'da yağmur suyu imalatlarının tamamlandığı bölgelerde her hangi bir sorun yaşanmadı. Uğur Mumcu Caddesi ve Vali Rahmi Bey Mahallesi'ni kapsayan yağmur suyu imalat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgenin yağmur sularını toplayan Kozağac deresinin ıslahı tamamlanmış durumda. Yılsonuna kadar bu noktadaki sorun giderilecektir.

İki noktada taşan Çamlık Deresi'ndeki soruna ise suyun akışını önleyen taşıt köprüleri ve dere içerisine izinsiz yapılan binalara ait kolonların neden olduğu tespit edilmiştir. Bunların çözümü için de yetkili kurumlarımızla temasa geçilmiştir."