Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Ombudsman Ayarı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Ombudsman Ayarı"

6 dakika önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kurumda iç denetçi olarak çalışan bir vatandaşın "lisede hazırlık okuduğu gerekçesiyle ilave bir kademe verilmesi talebinin reddini" hukuka aykırı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kurumda iç denetçi olarak çalışan bir vatandaşın "lisede hazırlık okuduğu gerekçesiyle ilave bir kademe verilmesi talebinin reddini" hukuka aykırı buldu.

KDK'dan yapılan açıklamaya göre, belediyede iç denetçi olarak çalışan bir vatandaş, lisede okuduğu hazırlık yılı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereği kendisine ilave bir kademe verilmesi talebini idareye bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başvuruyu kabul etmemesi ve çalışanına ilave kademeyi vermemesi üzerine çalışan KDK'ya başvurdu.

Ombudsmana gelen başvuru için öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesinden bilgi ve belge talep edildi. Belediye KDK'ya gönderdiği cevap yazısında söz konusu kanun maddesinin normal eğitim hakkında olduğunu ifade ederek çalışanının sadece diğer dersleri yabancı dilde okutulması halinde bu sürece hazırlanmak için bir yıllık hazırlık aldığını bildirdi.

Obdusman'ın incelemesinde başvurucunun "bir kademe ilerlemesi talebinin belediye tarafından reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu" belirlendi.

KDK'nın verdiği tavsiye kararında vatandaşın talep ettiği kademe ilerlemesinin kabulünün gerektiği ve gerekli işlemin tesisi yönünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiyede bulunulmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:47 Kaynak: AA

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