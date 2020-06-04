İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, opera binasında 102 milyon liralık zarar tepkisi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, opera binasında 102 milyon liralık zarar tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin inşa edeceği opera binasının ihalesini alan konsorsiyumdaki iki firmadan Avusturyalı şirketin çekilmesinin ardından, projeye ortağı Çağdan Mühendislik'in devam etmesine karar verilmesi, tepkilere neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, opera binasında 102 milyon liralık zarar tepkisi, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin inşa edeceği opera binasının ihalesini alan konsorsiyumdaki iki firmadan Avusturyalı şirketin çekilmesinin ardından, projeye ortağı Çağdan Mühendislik'in devam etmesine karar verilmesi, tepkilere neden oldu. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, 429 milyon TL'ye ihaleyi alan konsorsiyumdan Avusturyalı şirketin ihaleden çekilmesiyle 'firmalar için daha önce opera binası inşa etmiş olması' şartının ortadan kalktığını belirterek, "Diğer firmalar da bu şarta uymuyordu, daha düşük fiyatla ihaleye girmişlerdi. Büyükşehir Belediyesi 102 milyon TL daha fazla para isteyen bu firmayla neden ihaleyi yaptı? Nakdi heba ediyor. İzmir'in bekleyen bir sürü sorunu var. Bu para o sorunların çözümünde kullanılabilirdi" dedi.

? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül 2018'de törenle temeli atılan Opera İzmir'de, ihaleye Çağdan Mühendislik ile katılan Avusturyalı şirket, maliyetlerin yükselmesini gerekçe göstererek geçen yılın son aylarında projeden çekilmeyi talep etti. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in onayıyla işi Kasım 2019'da Çağdan Mühendislik'e devretti. Ancak bu devirle, konsorsiyumun 102 milyon lira daha yüksek teklif vermesine rağmen aldığı ihaleyi kazanma şartı ortadan kalkmış oldu.

İhaleye giren diğer firmaların, Çağdan Mühendislik ve Avusturyalı şirketin verdiği tekliften daha az teklif verdiğini ve bu firmaların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karşıyaka AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, şunları söyledi:

"Bu binanın gündeme gelmesinin nedeni ihale sürecinde mide bulandırıcı şeylerin olması. Bunlardan ilki, bu ihale yapılırken özel bir şart konulmuştu. Binayı yapacak olan firmanın daha önce opera binası inşa etmiş olması gerekiyordu ve ihaleye giren dört firmanın üç tanesi bu özel şarttan dolayı elendi. Tekliflerin çok uygun olması nedeniyle maalesef özel şarttan dolayı ihaleyi alamadı. İhaleye katılan Çağdan Mühendislik, bu ihaleyi alabilmek için Avusturyalı bir firma ile anlaşarak ortaklaşa girerek ihaleyi aldı. Diğer firmalar arasında en yüksek fiyatı vermesine rağmen özel şartı tutturduğu için ihale bu firmada kaldı. Belli bir süre geçtikten sonra da Avusturyalı firma ortak ihaleden ayrıldı. Asıl önemli süreç burada başladı. Çünkü Çağdan Mühendislik, istenilen özel şartı taşımıyordu. Bu firma özel şartı sağlayamadığı halde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yetkisiyle ihaleye devam ettirildi. Halen devam ediyor. Diğer firmalar yaklaşık 327 milyon TL'lik bir teklif vermişlerdi. Şu an bu ihaleyi yapan firma 429 milyon TL teklif verdi. Eğer belediye yetkilileri tercihini en düşük teklifi veren firmayı tercih etselerdi, 102 milyon TL parası Büyükşehirin kasasına kalacaktı. Bu parayla da İzmir'in sorunlarına çözüm bulunabilirdi" dedi.

İzmir'in kaynaklarının verimli kullanılmadığını vurgulayan Çiftçioğlu, "Bu CHP zihniyeti anlı şanlı törenlerini yapıyor, maalesef devamı getirilmiyor. Nakdi heba ediliyor. Kaynaklar verimli olarak kullanılamıyor. Biz bu konunun hukuki olarak takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

'102 MİLYON TL HEBA EDİLDİ'

Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Adem Öztürk ise, şöyle konuştu:

"Bu gözde yerin acil çözüm bekleyen sorunları varken, burada yapılan vurgundan dolayı, 102 milyon TL'lik bir fark heba edildi. 102 milyon TL'lik bir para bu sorunların çözümü için harcanacakken neden böyle çeşitli yollarla heba edilmeye çalışıyor?"

'İZMİR KÖTÜ YÖNETİLİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi AK Parti'li Erhan Çalışkan da, İzmir'in kötü yönetildiğini söyleyerek, "İzmir'e parasızlıktan dolayı bir sürü yatırım yapılamıyor. 102 milyon TL yatırıma neler yapılır? 102 milyon TL'ye Gaziemir yolunda bulunan 'battı çıktı' olarak adlandırılan yollardan yapılabilir mesela. Poligon'da yağan yağmurdan dolayı her yeri su bastı, 102 milyon TL'ye İzmir'in yapı projeleri yapılır. İzmir, kötü yönetiliyor. Bu yapılan harcamaların ortaya çıkmasının, paraların doğru harcanamamasının neticesinde İzmir gelişemiyor" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan Mahmut Yanmaz ise, ilçenin kamulaştırma sorunları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karşıyaka'nın kamulaştırma sorunları var. Otopark problemleri var. Bu parayı buraya harcamak gerekir miydi? 'Ekmek yoksa pasta yiyin' gibi bir durum bu. Pastadaki çilek de bu proje işte, ama bizim pastamız yok. Bir Karşıyakalı olarak bu projenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

2 YILDIR TEMEL SEVİYEDE

Ulusal mimari yarışması ile belirlenen proje kapsamında, bin 435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahnesi, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi ile prova salonları, opera bölümü ve bale bölümü yapılacak. 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak tesiste 350 seyirci kapasiteli avlu- açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araçlık otopark da yer alacak. Ancak, 25 Eylül 2018'de başlanan inşaatın halen temel seviyesinde olduğu kaydedildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, opera binasında 102 milyon liralık zarar tepkisi - Son Dakika

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