İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sürdürülebilirlik ödülleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde iki kategoride büyük ödüle layık görüldü. Karbon Yönetimi kategorisinde İzmir Sürdürülebilir Ulaşım projesi, Sosyal Etki kategorisinde ise Abla Ağabey Kardeş projesi ile ödül alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarından biri olduğu TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) ile de İşbirliği kategorisinde ödül aldı.

Sosyal Etki kategorisinde Abla Ağabey Kardeş projesi ile ödül alan İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer 22 projeyi geride bıraktı. İkinci ödül ise iklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum için seragazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileriyle ilgili çalışmaları içeren Karbon Yönetimi kategorisindeki İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi ile geldi.

ABLA AĞABEY KARDEŞ PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılından bu yana başarıyla uyguladığı Abla Ağabey Kardeş projesi, 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençleri "rol model" olması amacıyla 10-13 yaş aralığındaki çocuklarla buluşturuyor. Gereksinimi olan çocukları kardeşleri gibi benimseyen, sosyalleştiren ve aynı zamanda okumaya teşvik eden üniversite öğrencisi veya mezunu gençler (abla-ağabey), her yıl kasım ve mayıs ayları arasındaki cumartesi günleri önceden belirlenen ailelerin evlerine konuk oluyor ve uzman bir ekip tarafından belirlenen etkinlikleri kardeşlerle birlikte uyguluyor. Türkiye'nin pek çok kentinde örnek gösterilen bu sosyal sorumluluk projesi ile gençlerin kentlilik bilinci artırılıyor, kardeşlerinin ise barışçıl, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, çevreye duyarlı, farklı görüş ve inançlara saygılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanıyor. Abla Ağabey Kardeş Projesi, bugüne dek 18 bin gönüllü ile 15 bin çocuğa ulaştı.

İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM PROJESİ

Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) ile 2020 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı'nda seragazı emisyonlarını yüzde 19'unun ulaşım kaynaklı olmasından hareketle İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi'ni uygulamaya koydu. Raylı sistemlerin, deniz ulaşımının, bisiklet kullanımının, yaya hareketliliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 90 dakika uygulaması, Baykuş Seferleri ve Halk Taşıt gibi projelerle toplu taşımayı özendirdi.

TARKEM DE ÖDÜL ALDI

İzmir kent değerlerini korumak ve geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni canlandırmak amacıyla kurulan TARKEM de İşbirliği kategorisinde ödül kazandı. Kamu, sivil toplum ve özel sektörden 160'a yakın paydaşı bir araya getiren ortaklıkta kamunun payı yüzde 38, özel sektörün payı ise yüzde 62. İzmir Büyükşehir Belediyesi, %30'luk payı ile kamu kurumları içinde en çok paya sahip olan kurum.