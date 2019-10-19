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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Sürdürülebilirlik Ödülleri

2 saat önce

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "2019 Sürdürülebilir İş Ödülleri" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki projesi büyük ödüle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Sürdürülebilirlik Ödülleri, System.String[]

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "2019 Sürdürülebilir İş Ödülleri" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki projesi büyük ödüle layık görüldü. İşbirliği kategorisinde ise Büyükşehir'in de paydaşı olduğu TARKEM ödülün sahibi oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödüllerinde iki kategoride büyük ödüle layık görüldü. Karbon Yönetimi kategorisinde İzmir Sürdürülebilir Ulaşım projesi, Sosyal Etki kategorisinde ise Abla Ağabey Kardeş projesi ile ödül alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarından biri olduğu TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) ile de İşbirliği kategorisinde ödül aldı.


Sosyal Etki kategorisinde Abla Ağabey Kardeş projesi ile ödül alan İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer 22 projeyi geride bıraktı. İkinci ödül ise iklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum için seragazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileriyle ilgili çalışmaları içeren Karbon Yönetimi kategorisindeki İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi ile geldi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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