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Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak - Son Dakika

Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak

13.11.2021 10:43
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi 12 milyar 500 milyon TL olarak planlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi 12 milyar 500 milyon TL olarak planlandı. Bütçenin 5 milyar TL'lik kısmı (yüzde 40) yatırımlara ayrıldı. Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize ve pandeminin ağırlaştırdığı maddi koşullara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlara ayırdığı ciddi pay dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı için hazırladığı bütçe taslağının detayları belli oldu. Kasım ayı meclis toplantıları kapsamında onaya sunulacak bütçeye göre kentte yürütülecek faaliyetlere ayrılması planlanan miktarlar netlik kazandı. Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize ve pandeminin ağırlaştırdığı maddi koşullara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlara ayırdığı ciddi pay dikkat çekti. İzmir'de 2022 yılında hayata geçecek çalışmaların kaynaklarının kalem kalem oluşturulduğu tabloda İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi 12 milyar 500 milyon TL olarak planlandı. Bütçenin 5 milyar TL'lik kısmı (yüzde 40) yatırımlara ayrıldı. Yoksulluk da üzerimizdeki sorumluluk da artıyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan nüfus ve kentin büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlı kaynakları son derece titiz bir planlama ile kullanmak zorunda olduklarını belirterek, "2022 bütçemizi oluştururken yatırımlardan da, sosyal desteklerden de vazgeçmeden, kaynaklarımızı dengeli bir şekilde dağıttık. Son 1, 5 yılda düzenli ve sürekli sosyal yardım yaptığımız hane sayısı yüzde 140 artarak 23 binden 55 bine yükseldi. Bu sayı yılsonuna kadar 65 bine ulaşacak. Bu şartlar altında bir yandan geçim sıkıntısı çeken yurttaşlarımızı destekleyip, bir yandan da başta raylı sistemler olmak üzere kentin ulaşım sıkıntısını çözecek dev yatırımlara bütçe ayırıyoruz. 2022 yılı İzmir'i geleceğe taşıyacak hizmetler açısından çok önemli projelerin tamamlandığı bir dönüm noktası olacak. Güçlü, kararlı ve planlı bir şekilde Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yürüyeceğiz" dedi. Dünya kenti İzmir için Ayrıca 2022 Mali Yılı bütçesi için en çok kaynak ayrılan 19 proje ve hizmet de öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir'i dünya kenti yapma" vizyonu doğrultusunda öncelik verilen projeler her geçen gün artarak devam ederken İzmirliler'in gündelik yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan adımlar da atılıyor. 2022 yılında da toplu ulaşımın konforunun artması, raylı sistemin daha çok geliştirilmesi için 1 milyarın üzerinde kaynak ayrıldı. Sosyal ve şeffaf belediyecilik mottosuyla olağanüstü dönemlerde ihtiyaç sahibi aileleri kucaklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı için de sosyal yardımlar için önemli bir kaynak ayırdı. Kent turizmini, kültürel dokuyu tarihi zenginlikle harmanlayarak uluslararası arenada İzmir'in konumunun bir kat daha önem kazanması hedefiyle yürütülecek çalışmalar için de pay ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan 19 ana başlık ise şöyle; • Ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için 1 milyar 100 milyon TL, • Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Buca Metrosu için 510 milyon TL, • Tramvay hatları yapımı için 301 milyon TL, • Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Fahrettin Altay- Narlıdere Kaymakamlık Metrosu yapımı için 250 milyon TL, • Kamulaştırma çalışmaları için 201 milyon TL, • Buca-Bornova arası sanat yapıları, tünel ve bağlantı yolları yapılması için 190 milyon TL, • İzmir Opera Binası için 170 milyon TL, • Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı proje ve programları için 156 milyon TL, • İzmir Hafif Raylı Sistemi araç depolama tesisleri yapım işi için 150 milyon TL, • Süt Kuzusu Projesi için 117 milyon 500 bin TL, • İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım için 100 milyon 10 bin TL, • Modern, yenilikçi, temalı yeşil alanlar projesi için 100 milyon TL, • Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama yapmak için 97 milyon 680 bin TL, • Akıllı trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi için 96 milyon 800 bin TL, • Araç ve iş makinesi alımları hizmeti için 80 milyon TL, • Ulaşım yollarında alt ve üst geçit çalışmaları için 66 milyon TL, • Belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi 60 milyon TL, • Yollardaki yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı yapılması için 50 milyon TL. Bütçe dağılımında 6 ana sektör İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçe dağılımında 2020-2024 Stratejik Plan ile uyumlu ilk altı sektör dikkat çekiyor. En büyük payı yüzde 34 ile yol, köprü, asfalt, kentsel dönüşüm ve planlama projelerinin yürütüldüğü "Altyapı" stratejik alanı alıyor. İkinci sırayı yüzde 24 ile ulaşım ve trafik, yenilenebilir enerji, çevre sağlığı, sosyal hizmetler ile sağlık ve spor projelerinin yer aldığı "Yaşam Kalitesi" stratejik alanı dolduruyor. Üçüncü sırada yüzde 15 ile sosyal yardım ve sosyal projeler ile dijital dönüşüm ve kentsel adalet projelerinin bulunduğu "Demokrasi" stratejik alanı yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 8 ile hem vatandaşlara kaliteli hizmet vermek hem de personelin çalışma şartlarını iyileştirmek, kapasitelerini artırmak üzere yürütülen faaliyetlerin yer aldığı "Yaşayarak Öğrenme ve Kurumsal Kapasite" stratejik alanı bulunuyor. Beşinci sırayı yüzde 7'lik payları ile "Kültür-Sanat ve Doğa" stratejik alanları paylaşıyor. Bu sektörlerde kentin kültürel ve doğal mirasını koruyan, ortaya çıkaran ve canlandıran projeler yürütülüyor, sürdürülebilir atık yönetimi faaliyetleri ile kentin doğa ve iklim dostu faaliyetlerine devam ediliyor. Son olarak altıncı sırayı yüzde 5'lik payı ile turizm ve tarımsal ekonomiyi destekleyen ve geliştiren "Ekonomi" stratejik alanı dolduruyor.

Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak
Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tunç Soyer, İzmir, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılacak - Son Dakika
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