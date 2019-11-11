İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki arazisi için

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, belediyeye ait İstanbul'daki arazinin satışı yönündeki çalışmalara tepki göstererek, söz konusu arazi üzerinde New York'ta yapılan Türk Evi'ne benzeyen bir formatla "İzmir Evi" yapılabileceğini belirtti.

AK Partili Meclis üyeleri Erhan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Beyoğlu ilçesinde oteller sokağı olarak bilinen bölgedeki 700 metrekarelik alanın 1950 yılında kentte okuyan İzmirli öğrencilerin yurt sorununu çözmek için dönemin belediye başkanı Faruk Tunca ve belediye meclis üyeleri tarafından alındığını söyledi.

Arazinin satışı için başlatılan çalışmanın büyük bir fırsatın görülemediğinin göstergesi olduğunu kaydeden Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2 ay önce İzmir'i dünyaya tanıtmak amacıyla Hong Kong, Brüksel ve Moskova'da temsilcilikler açmak için meclisten yetki aldığına dikkat çekti.

Çalışkan, "İzmir'i Türkiye'de marka yapamazsanız dünyada da yapamazsınız. Sayın başkan bu araziyi satmak isteyerek marka şehir yapmak için elindeki fırsatı kaybedeceğini görmüyor." dedi.

Üzerinde projeler yapılabilecek arazilerin satışına karşı çıktıklarını kaydeden Çalışkan, İstanbul'daki arazinin İzmir için en iyi şekilde değerlendirilmesi için bir proje üzerinde çalıştıklarına dikkat çekti.

Çalışkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde BM binası karşısında bulunan 11 katlı bir binayı alıp 'Türk Evi' haline getirmesinden esinlenerek çalışmamızı yürütüyoruz. Biz satılmak istenen araziye 'İzmir Evi' yapılmasını öneriyoruz. Düzenlenecek bir yarışma ile bu binanın kentin karekterini temsil edecek bir mimarıyla yapılmasını istiyoruz.

İçinde sanat galerileri, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ofisleri ve büyükşehir belediyesinin irtibat ofisinin olduğu, başkanın İstanbul'a gittiğinde bir çalışma ofisi olarak kullanabileceği ayrıca içinde İzmir ve Ege yemeklerinin tanıtılacağı bir restoranın olacağı bir binanın çalışmasını yapıyoruz."

AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız ise arazinin yeteri kadar tartışılmadan acilen satılmaya çalışılmasına anlam veremediklerini belirterek, "Bu alan 8 kat ticaret imarı ve 5 bin metre kapalı inşaat hakkı olan kıymetli bir yer. Kıymetli bir arsanın satılması büyükşehir belediyesi bütçesine bir katkı sağlamaz ama bu arsa doğru projelendirilirse belediyemizin gelecek vizyonu için katkı sağlanır." dedi.