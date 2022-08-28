'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor - Son Dakika
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'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor

28.08.2022 11:37
'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlediği ‘Afyonkarahisar’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’, Türkiye’nin dört yanından çok sayıda yurttaşın katılımıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül’de İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik yürüyüş için, “Bu yürüyüşü, gelecek nesillere atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için yapıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği 'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü', Türkiye'nin dört yanından çok sayıda yurttaşın katılımıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'de İzmir'de sonlanacak 400 kilometrelik yürüyüş için, "Bu yürüyüşü, gelecek nesillere atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için yapıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı için düzenlenen Zafer ve Anma Yürüyüşü'ne Türkiye'nin her yerinden çok sayıda yurttaş ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Atalarımızın yaşadığı her şeyi iliklerimizde, yüreklerimizde hissetmek ve herkese hissettirmek istedik. Bu yürüyüş, gelecek nesillere atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için planlandı ve büyük bir heyecan ve gururla devam ediyor. İzmirliler de tıpkı 100 yıl önceki gibi aynı heyecan ve gururla kafilenin şehrimize gelmesini bekliyor" diye konuştu.

Yürüyüşe Balıkesir'den katılan Balıkesir Dağcılık Kulübü üyesi Hülya Çelik, "Bu coşkuyu yaşamak, atalarımızın yürüdüğü yollarda yürümek için geldik. Bu vatan hepimizin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu imkanı bize sağladı. Geldiğimizden beri hiçbir sıkıntı yaşamadık. Balıkesir'in 6 Eylül'de kurtuluşu var. Burada yürüyeceğiz, Balıkesir'e gidip tekrar geleceğiz. Coşkuyla 9 Eylül'de İzmir'e gireceğiz. Benim için İzmir; özgürlük, güzellik demek" dedi.

Kapadokya İzcilik Federasyonu Başkanı Haydar Rayman ise "İzmir'in kurtuluşu demek, Türkiye'nin kurtuluşu demektir. 9 Eylül'de bütün Anadolu aynı şeyi yaşadı. Şimdi de öyle, kurtuluş mücadelesi devam ediyor. Kapadokya İzcilik Federasyonu olarak biz, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Cumhuriyet değerlerini özümsemiş; sorgulayan, düşünen, düşünce üreten bir gençlik yetiştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri'den yürüyüşe katılan Hatice Koç da 9 Eylül'ün kendisi için çok şey ifade ettiğini belirterek, "İzmir, bizim için gerçekten Türkiye'nin kurtuluşu. Yürüyüş beklediğimizden daha güzel ve donanımlı gidiyor" dedi.

YÜRÜYÜŞ ANMALARLA SÜRÜYOR

Yürüyüş kafilesi, tarihi yolculuğunun ikinci gününde, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerine katıldı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadığı için intihar eden 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve şehitlerin anısına yapılan şehitlikten 15 kilometre uzaklıktaki Kırka beldesine gelen kafile, geceyi de Kırka'da kurduğu çadır kampında geçirdi.

28 Ağustos günü Yıldırım Kemal köyüne yürüyecek kafile, henüz 24 yaşında iken şehit düşen İzmirli Kemal'in ve silah arkadaşlarının da yattığı Yıldırım Kemal Şehitliği'nde düzenlenecek anma törenlerine katıldıktan sonra Büyük Taarruz sürecinde ordugah merkezi olarak kullanılan Akçaşar köyüne geçecek.

30 AĞUSTOS'TA DUMLUPINAR

30 Ağustos'ta, Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle ulusun zaferini müjdelediği Dumlupınar ve Zafertepe'ye ulaşacak kafile; Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa'nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir'e doğru yürümeye devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Ağustos'ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine'den başlatmıştı. Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor - Son Dakika
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