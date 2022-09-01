Zafer Yolu Kafilesi Uşak'ta - Son Dakika
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Zafer Yolu Kafilesi Uşak'ta

01.09.2022 12:52
Zafer Yolu Kafilesi Uşak'ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Afyonkarahisar’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Uşak kent merkezine ulaşan kafile, bugün ise Ulubey’e geçecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Uşak kent merkezine ulaşan kafile, bugün ise Ulubey'e geçecek.

Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde ulusun bağımsızlığının simgesi Afyon Kocatepe'den yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi kafilesi, İzmir'e yürüyüşünü sürdürüyor.

Dün Evrendede kamp alanından batıya ilerleyen  kafile, Banaz Kızılhisar'da davul ve zurnayla karşılandı. Kurtuluş coşkusunu tıpkı 100 yıl evvel olduğu gibi köy halkıyla kutlayan kafile, çocuklara hikaye kitapları ve nutuk hediye etti. Yürüyüşçüler yol boyunca halka Türk bayrağı ve karakılçık buğday tohumu dağıttı.

Zafer Yolu kafilesi Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Yunan Orduları Başkumandanı General Trikupis ve mahiyetindeki birlik komutanlarının 2 Eylül 1922'de Türk ordusuna teslim olduğu Çakmaklı Tepe'yi de ziyaret etti.  Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren o destansı günün anısına dikilmiş Göğem Zafer Anıtı'nda Türk bayrağı açıldı. İstiklal Marşı okundu. Akşam saatlerinde Uşak kent merkezine ulaşan kafile, bugün Ulubey'e geçecek.

SON DURAK CUMHURİYET MEYDANI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Ağustos'ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine'den başlatmıştı. Yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü'nün son durağı, 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek İzmir'in kurtuluş törenleri olacak.

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İzmir Büyük Buluşmaya Hazır İzmir Büyük Buluşmaya Hazır Gaziye son görev Gaziye son görev
Kaynak: ANKA

Karahisar, Ulubey, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Yolu Kafilesi Uşak'ta - Son Dakika

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