İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan 6 Yeni Oyun

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ekim ayında her yaştan seyirciye hitap edecek yeni oyunlarla birlikte sezona "merhaba" diyecek. İzBBŞT ayrıca, bu ay 6 yeni oyununu İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi'nde sahneleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat şehri haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan, Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten'in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 6 Ekim'de yeni sezona "merhaba" diyecek. "Sahne bizim tiyatro sizin" sloganıyla bu yıl 6'sı yeni 10 oyunla seyirciyle buluşacak olan İzBBŞT, oyunlarını en yeni akustik, ses, ışık, görüntü ve sahne mekaniği sistemleriyle donatılan Kültürpark'taki İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi'nde oynayacak.

İLK YENİ OYUN 10 KASIM'A

Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlanan "Azizname", "Mor Şalvar', "Bir Felaket Kutlaması Tavşan Tavşanoğlu" ve "Robinson Dans Öğreniyor" oyunlarıyla açılacak. Sezonun ilk yeni oyunu ise "Benim Naçiz Vücudum" olacak. Yücel Erten'in yazıp yönettiği, Atatürk'e karşı yapılmaya çalışılan İzmir suikastını konu alan "Benim Naçiz Vücudum", Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Yeni oyunlarla birlikte İzBBŞT'nın repertuvarında 10 oyun yer almış olacak.

2022- 2023 tiyatro sezonunda her yaştan seyircinin keyifle takip edeceği oyunlar seyirciyle buluşacak. İzBBŞT, kasım ayında William Shakespeare tarafından yazılıp, Can Yücel'in Türkçe söylediği "Bahar Noktası" isimli oyun için 'perde' diyecek. Ocak ayında Stefan Tsanev'in yazdığı Hatice Altan'ın yönettiği "3 Nalla 1 At" adlı oyun prömiyer yapacak. Mart ayında ise Güngör Dilmen tarafından yazılan "Deli Dumrul" isimli tiyatro oyunu, Yücel Erten yönetmenliğinde izleyiciye sunulacak. Yeni sezonda çocukları da unutmayan İzBBŞT, nisan ayında Friedrich Karl Waechter'ın yazıp Burak Şentürk'ün yönettiği "Soytarılar Okulu" adlı çocuk oyununun da prömiyerini yapacak. Şehir Tiyatroları, haziranda ise Nazım Hikmet'in yazıp Orhan Alkaya'nın yönettiği "Yolcu" isimli oyunun gösterimine başlayacak.

Tüm oyunların biletleri ise İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yer alan gişelerden ve http://kultursanat.izmir.bel.tr/ web sitesinden satışa sunulacak.