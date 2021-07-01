İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1, 5 yıldır eğitimlere ara verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları kapılarını 12 Temmuz'da açıyor. Havuz İzmir, Marina İzmir ve İnciraltı Plaj Voleybolu Sahası'nın da açılmasıyla birlikte tesis sayısı 10'a branş sayısı ise 25'e yükseldi. Bu yıl 40 bin çocuğun eğitim alması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle ara verdiği spor okullarının kapılarını yeniden açıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i Spor Kenti" yapma misyonuna uygun olarak yeni dönemde hem branş, hem tesis sayısı artırıldı. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin eğitim aldığı spor okullarında, bu hedefe uygun olarak yeni dönemde 40 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.

On ayrı merkezde 25 ayrı branştaki spor okullarında kayıtlar 1 Temmuz itibariyle başladı. İlk etapta 5 Temmuz'a kadar, geçen yıl eğitimleri yarıda kalanların kayıt işlemleri yapılacak, hemen ardından ise yeni öğrencilerin başvuruları alınacak. 12 Temmuz'da kayıtların sona ermesinin ardından eğitimler başlayacak.

Her yıl 30 bin kişinin eğitim aldığı spor okulları yaz döneminde basketbol, capoeira, futbol, jimnastik, taekwondo, judo, tenis, atletizm, satranç, halk oyunları, kano, step-aerobik, zumba, sağlıklı yaşam, pilates, temel hareket eğitimi, yüzme, su altı ragbisi, su topu, voleybol, masa tenisi, güreş, badmindon, zeka oyunları, plaj voleybolu ve futsal branşlarında eğitim verilecek.

Eğitim merkezleri Kültürpark Celal Atik Spor Salonu, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Bayraklı Çiçek Futbol Sahası, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu, Bostanlı Tenis Kortları, İnciraltı Spor Sahaları, İnciraltı Plaj Voleybolu Sahası, Marina İzmir ve geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılışı yapılan Havuz İzmir olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, pandemi nedeniyle tüm çalışmaların yaklaşık 1, 5 yıl durduğunu vurgulayarak, "Çok zorlu bir dönemi artık geride bırakıyoruz. Spor alanlarımızın kapılarını yeniden açıyoruz. Her yıl yedi merkezde olan eğitimlerimizi Marina İzmir, Havuz İzmir ve İnciraltı Plaj Voleybolu Sahası'nın açılışıyla birlikte on merkeze çıkardık. Hedefimiz, Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda öğrenci sayımızı 30 bin seviyelerinden ilk etapta 40 bine yükseltmek" dedi.

Detaylı bilgi için: http://www. izmirbsbspor. org/IBB/Spor-Okullari? i=1