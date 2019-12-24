İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Su arızası giderildi" - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Su arızası giderildi"

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık Pazar günü 3 ilçede su kesintisine neden olan arızanın giderildiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık Pazar günü 3 ilçede su kesintisine neden olan arızanın giderildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İZSU ekiplerinin 60 saatte onarılması beklenen hattı 40 saatte yeniden çalışır hale getirdiği ve ana hatta su vermeye başlandığı bildirildi.

Suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceği, akşam saatlerine kadar tüm konutlarda olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU ekiplerinin Tahtalı Barajı ana isale hattında meydana gelen arızayı gidermek için aralıksız çalıştığını kaydetti.

Ekiplere teşekkür eden Soyer, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına Gördes Barajı'nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes'ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek 'PipeDiver' denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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