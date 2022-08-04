Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti

04.08.2022 14:16
Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 'yarı çıplak semazen gösterisi' iddiaları üzerine valiliğin 3 belediye çalışanı için verdiği soruşturma izni, mahkemece iptal edildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 'yarı çıplak semazen gösterisi' iddiaları üzerine valiliğin 3 belediye çalışanı için verdiği soruşturma izni, mahkemece iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl eylül ayında Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için basına kapalı gala yemeği düzenledi. UCLG gala yemeği gecesinde sahne alan Ziya Azazi'nin sergilediği 'Dervish In Progress' adlı gösterinin, çıplak semazen olduğu öne sürülmüştü. Olayın basına yansımasının ardından İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Bunun üzerine belediye çalışanları soruşturma iznine itiraz etti.

'DEFALARCA SAHNEYE ÇIKTI'

İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, çalışanlar hakkında soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi. Daire, aynı dans gösterisinin birçok defa Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla bakanlığa bağlı sanat kurumlarında repertuvara girdiğini, Azazi'nin aynı koreografiyle Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya opera ve bale sahnelerinde defalarca sahneye çıktığını belirtti. Kararda Azazi'nin Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları tarafından Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildiğine de vurgu yapıldı. Dans gösterisinin tercih sebebi olduğu ve bugüne kadar herhangi bir şikayetin olmadığının altı çizildi. Azazi'nin bütün gösterilerinde aynı şekilde dans ettiği, galaya mahsus bir gösteri yapmadığı da kararda yer aldı. Belirtilen sebeplerden ötürü Ertuğrul Tugay, Kadir Efe Oruç ve Emel Sevil Özer hakkında soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine açılan 'Çıplak Semazen' soruşturması kapatıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine açılan 'Çıplak Semazen' soruşturması kapatıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Yönelik 'Çıplak Semazen' Soruşturmasına Mahkemeden Ret Kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Yönelik 'Çıplak Semazen' Soruşturmasına Mahkemeden Ret Kararı
Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrul Tugay, Kadir Efe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement