İzmir Büyükşehir'den Üniversitelilere 40 Milyon TL Destek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'den Üniversitelilere 40 Milyon TL Destek

04.09.2022 10:37
İzmir Büyükşehir'den Üniversitelilere 40 Milyon TL Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik maddi desteğini iki katına çıkarma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 öğretim yılında, ailesi İzmir’de ikamet eden ve desteklenmesi gereken 10 bin üniversite öğrencisine toplam 40 milyon TL’lik destek sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik maddi desteğini iki katına çıkarma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 öğretim yılında, ailesi İzmir'de ikamet eden ve desteklenmesi gereken 10 bin üniversite öğrencisine toplam 40 milyon TL'lik destek sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda, yeni öğretim döneminde desteklenmesi gereken üniversite öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşam koşullarının giderek ağırlaşması üzerine 2022-2023 öğretim yılında desteğini iki katına çıkardı. Öğretim yılı boyunca 10 bin üniversite öğrencisine ayda 400 lira olmak üzere 10 ay boyunca toplam 4 bin liralık öğretim yardımı yapılacak. Öğretim dönemi boyunca, desteklenmesi gereken 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon liralık öğrenim desteği sağlanmış olacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl 5 bin 547 üniversite öğrencisine toplamda 17 milyon 750 bin 400 liralık destekte bulunulmuştu.

BAŞVURULAR 'BİZİZMİR'DEN

Öğretim desteğine, ailesi İzmir'de ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı ön lisans veya lisans öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, eylül ayı içerisinde yalnızca www.bizizmir.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvuru sayısı 30 bin ile sınırlı tutulacak ve değerlendirme sonucunda belirlenen 10 bin öğrenci için öğretim desteğinin dört aylık ödemeye karşılık gelen bin 600 liralık ilk bölümü aralık ayı içinde, ikinci bölümü ise 2023 yılında verilecek.

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Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'den Üniversitelilere 40 Milyon TL Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir'den Üniversitelilere 40 Milyon TL Destek - Son Dakika
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