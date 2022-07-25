İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın şoföre yumruklu saldırı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın şoföre yumruklu saldırı

25.07.2022 22:37
İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın şoföre yumruklu saldırı

İZMİR'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünde görevli kadın şoför, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünde görevli kadın şoför, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gereken hukuki takibi yapacaklarını söyledi.

Olay, bugün saat 07.53 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Gar'ı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan kadın şoför B.A., Alsancak Gar'dan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bir süre sonra B.A., trafik lambasında kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde kapı açmanın yasak olması nedeniyle B.A., kapıyı açmadı. Bunun üzerine, otobüste yolcu olarak bulunan G.Y., şoför B.A.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak olumsuz cevap alınca iddiaya göre sürücü B.A.'ya hakaret etti. Kontrollü bir şekilde yolcu otobüsünü yolun sağında durduran B.A., ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.

'KADIN ŞOFÖRE YUMRUK ATTI'Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği sırada, yolcu G.Y. şoför koruma kapasını kırarak B.A.'ya yumruk attı. Arbedenin yaşandığı sırada, diğer yolcular araya girdi. Bu sırada gelen polis ekipleri saldırgan yolcu G.Y.'yi kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve saldırgan yolcudan şikayetçi oldu.BAŞKAN SOYER: TAKİPÇİSİYİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A.'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer, "Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Tunç Soyer, Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın şoföre yumruklu saldırı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın şoföre yumruklu saldırı - Son Dakika
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