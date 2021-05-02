İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği

02.05.2021 13:10
İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana mağdur olan sosyal kesimlere yönelik desteklerini, tam kapanma sürecinde de devam ettiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana mağdur olan sosyal kesimlere yönelik desteklerini, tam kapanma sürecinde de devam ettiriyor. "Şimdi dayanışma ve birbirimize sahip çıkma vakti" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90 milyon lirası önümüzdeki 3 ayı kapsamak üzere yıl boyunca sosyal desteklere 183 milyon lira kaynak ayıracaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yaşadığımız bu zor günleri dayanışmayla atlatmak, birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı zorlayarak yoksulluk ve açlık sınırında yaşam mücadelesi veren hemşerilerimizi yalnız bırakmayacağız. Hazırladığımız destek paketi ile işini, gelirini kaybeden, işyerleri kapandığı için evine ekmek götüremeyen yurttaşlarımıza nakdi ve ayni yardımlarımızı sürdüreceğiz. Sadece önümüzdeki 3 aylık periyotta 90 milyon liralık bir kaynağı desteklere ayırıyoruz. Bu yılın başından itibaren harcadığımız 24 milyon lira ve sene sonuna kadar yapacağımız harcamalarla birlikte 2021 yılında sosyal desteklere ayırdığımız kaynak miktarı 183 milyon lirayı bulacak" dedi.

50 bin haneye nakdi yardım, 90 bin gıda kolisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kapanma dönemi ve sonrasını da içeren pandemi destekleri kapsamında önümüzdeki süreçte vereceği desteklerden bazıları ve maliyetleri şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal destek çalışmaları kapsamında bayram öncesi 50 bin haneye toplam 25 milyon lira nakit yardımı yapacak. Kooperatiflerden alınan ürünlerin yer aldığı 10 milyon 500 bin lira tutarındaki 30 bin koli ile Halkın Bakkalı aracılığıyla 6 milyon lira değerindeki 60 bin gıda kolisi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çocukların sağlıklı gıdadan mahrum kalmaması için yürütülen Süt Kuzusu projesi kapsamında 46 milyon 800 bin liralık süt dağıtılacak. Zor durumdaki ailelerin sofralarında tüketebilmeleri için dağıtılacak 4 bin adet kavurma konservesinin maliyeti ise 422 bin lirayı buluyor. Ramazan ayı boyunca 400 bin kişiye dağıtılacak iftar yemeği için İzmir Büyükşehir Belediyesinin miktar ise 9 milyon lira. Pandemi nedeniyle iptal edilen büyük konserlerin 1,5 milyon liralık bütçesi, Başkan Tunç Soyer'in talimatı ile zor durumdaki İzmirli sanatçılara destek organizasyonlarında kullanılıyor. Konut dışı tarifedeki su abonelerinden alınmayan katı atık bedelleri sayesinde 16 milyon liralık bir miktar İzmirlilerin cebinde kaldı. Metropol dışındaki kahvehane esnafına 500 bin liralık maddi destek, zor durumdaki esnafa 1 milyon lira tutarında 10 bin gıda kolisi, seyyar gevrekçilere ve çiçekçilere 1'er milyon liralık destek de İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım paketinde yer alıyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz!         
15:41
Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki!         
15:13
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı         
14:06
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler         
11:30
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Büyükşehir Belediyesinden 183 milyon liralık pandemi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement