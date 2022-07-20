İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması

20.07.2022 20:25
İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Danıştayın verdiği kararla Buca metrosunun yapımı işinin önünde hukuki engelin kalmadığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Danıştayın verdiği kararla Buca metrosunun yapımı işinin önünde hukuki engelin kalmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ihaleye yapılan itiraz üzerine Danıştaya taşınan davada karar verildiği ve "Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi'nin teklifinin doğrudan geçerli kabul edilmesi" talebinin uygun görülmediği belirtildi.

Danıştayın aldığı kararla, metronun yapım işinin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesinde hukuki engel olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin raylı sistem ağını genişletmek, konforlu, çevre dostu ve hızlı bir ulaşım altyapısı tesis etmek amacıyla, inşası için yola çıktığımız Buca metrosunun önünde hukuki bir engel kalmadığını kamuoyuna büyük bir mutlulukla duyururuz. Danıştay 13'üncü Daire'nin aldığı karar doğrultusunda, Buca Metrosu'nun yapım işi kaldığı yerden devam edecek, İzmir tarihinin en büyük projesi planlandığı şekilde öngörülen takvime uygun olarak yapılacaktır."

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu için düzenlenen ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren şirket kazanmış, hattın temeli 14 Şubat 2021'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atılmıştı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihalede en düşük teklifi veren Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ ortaklığının itirazı üzerine, ihaleye ilişkin kararı iptal etmişti.

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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