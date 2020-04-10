İzmir Büyükşehir Belediyesinden tıbbi atık tesisi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden tıbbi atık tesisi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımı artan maske, eldiven ve diğer tıbbi atıklar için tam kapasiteyle bir sterilizasyon tesisi devreye aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden tıbbi atık tesisi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımı artan maske, eldiven ve diğer tıbbi atıklar için tam kapasiteyle bir sterilizasyon tesisi devreye aldı. Tesisin sembolik açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in her yerinde bugün kullanılan maske ve eldivenler, bir tıbbi atığa dönüştürülüyor. Tesis bunlar için de son derece radikal bir çözüm üretiyor" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınından korunmak için maske ve eldiven kullanımının arttığı bugünlerde Menemen'de yap-işlet-devret modeliyle bir tıbbi atık sterilizasyon tesisi açtı. Güvenli mesafe gözetilerek yapılan sembolik açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yüklenici Miroğlu Çevre A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Avcı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm dijital platformlarından canlı yayınlanan törende Tunç Soyer, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en modern örneklerinden biri olan bu tesisi açmaktan gurur duyduklarını söyledi. Soyer, "Aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgının başladığı ilk günden bu yana Türkiye'de en öncü, en ileri adımları atıyor olmasının bir tesadüf olmadığını öncelikle söylemek isterim. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz ilk günlerde yaptığımız ilk işlerden biri Toplum Sağlığı Daire Başkanlığını kurmak oldu. Çünkü afetler, krizler karşısında ne yapılması konusunda önceden hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünmüştük. Bugün de bunu yapmış olmanın ne kadar büyük bir fayda sağladığını görmüş olduk" dedi.


"Açılış son derece değerli"


Tesisin daha önceden temelinin atıldığını anımsatan Tunç Soyer, "Yine bir öngörü, vizyon ile hareket edildiğini söylemek isterim. Onlarca sağlık kurumu İzmir'de günde yaklaşık 20 ton tıbbi atık üretiyor. Bu tıbbi atıkların sterilizasyonu sağlanmadığı zaman, işte bugün baş başa olduğumuz salgın gibi durumlarda, bu tıbbi atıklar o salgınların da kaynağı haline geliyor. O nedenle bugün yaptığımız açılış son derece değerli. Yap-işlet-devret modeli ile bu tesisi hayata geçiren yatırımcımıza, bu zor günlerde, böyle bir başarıyı gerçekleştirmiş olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"O bataklığı kurutmuş olacağız"


İzmir'de bundan sonra bütün eczanelerin önlerine, hastanelerin yakınlarına steril kovalar yerleştirdiklerini de ifade eden Soyer, şunların söyledi: "O nedenle kullandığınız bu eldiven ve maskeleri yere değil, bu kovalara atmanızı istiyoruz. Böylece İzmir'de salgının büyüme odaklarından birini yok etmiş, o bataklığı kurutmuş olacağız. O nedenle son derece heyecan verici. Açılışın bugüne denk gelmesi İzmir ve Türkiye çok şanlı. Buradan Türkiye'ye model olacak, örnek olacak bir tesisten bahsediyoruz. Buradaki uygulamayı bütün Türkiye'ye, ülkedeki bütün belediye başkanlarına ilham olacak şekilde, burada yaşadığımız deneyimi ve birikimi anlatmaya hazırız. O kentlerimizde de böyle tesislerin kurulması için her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü buna çok ihtiyaç var, çünkü tıbbi atıkları bugün de içerisinde yaşadığımız salgının en çok kaynağını oluşturan atıklar. Eğer onları doğru düzgün sterilize edemezseniz, doğru düzgün ayırmazsanız diğer atıklardan, yayılımına da destek vermiş oluyorsunuz."


İzmirlilere eldiven ve maske çağrısı


Soyer, vatandaşlara kullandıkları eldiven ve maskeler için çağrıda da bulunarak, şunları söyledi: "Bunların çöp kovalarına atılmasını bütün İzmirlilerden özenle rica ediyoruz. Bunlar da hastalık yaymak için bir araç haline gelmiş olabilir. Mutlaka bunların ayrı toplanmasını, eğer tıbbi atık kovalarına ulaşılamıyorsa, ağzı kapalı torbalarda mutlaka atık haline getirilmesini rica ediyoruz." Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise, böyle bir modern tesisin ilçede kurulmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Yatırımcı Ramazan Avcı da tesisin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.


Gün 20 ton tıbbi atık işlenecek


Tıbbi atık sterilizasyon tesisinde her gün yaklaşık 20 ton tıbbi atık işlenecek. İzmir'de aylık 1 tonun üzerinde tıbbi atık üreten 64 büyük hastane ve 27 diyaliz merkezi olmak üzere 2 bin 59 adet sağlık kurumu ve kuruluşu bulunuyor. Bu kurumlardan günlük 20 ton tıbbi atık, kovalı sistemle el değmeden, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun bir şekilde toplanarak, lisanslı araçlarla taşınıyor. Kovalı toplama ve taşıma sistemi, tıbbi atıkla teması en aza indiriyor. Sağlık kuruluşlarında tartılarak ve radyasyon ölçümleri yapılarak teslim alınan tıbbi atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetimi yapılan çevrimiçi mobil atık takip sistemi ile kayıt altına alınıyor.


Doğal su varlıkları korunuyor


Tesiste besleme-boşaltma, üniteler arası taşıma, yıkama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon olmak üzere yapılan her faaliyet modern ve çevreci bir bakış açısıyla, sürdürülebilirlik ilkesine göre tasarlandı. Buhar üretim ünitesi ile sterilizatörler arasında enerji geri kazanım sistemi de kuruldu. Böylece yoğuşma suyunun geri devir sayısını artıran ekipmanlar aracılığıyla doğal su varlıklarının korunması da sağlandı. Tesiste sterilize edilen atıklar, daha sonra Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisine gönderiliyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:53 Kaynak: İHA

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