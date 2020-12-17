İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle

17.12.2020 10:10
İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde üreticiye ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren minibüs esnafına destek kapsamında iki önemli önerge gündeme alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde üreticiye ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren minibüs esnafına destek kapsamında iki önemli önerge gündeme alındı. Komisyona gönderilen önergelerin mecliste kabul edilmesi halinde küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağlanacak ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde faaliyet gösteren terminallerini kullanan minibüs esnafından 1 Mart 2021 tarihine kadar giriş ücreti alınmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun idaresinde gerçekleşti. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli potansiyele sahip İzmir kırsalında koyun-keçi yetiştiricilerine destek sağlayacak önemli bir proje gündeme geldi. Küçükbaş hayvancılığının yaygınlaştırılması amacıyla kırsalda küçükbaş hayvan dağıtımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önergenin komisyonlarda oylanması sonrası alınacak meclis kararının ardından küçükbaş hayvan üreticilerine yem dağıtacak.

Mecliste ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önerisiyle pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu ulaşım sektöründe yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla terminal giriş ücretlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar alınmaması gündeme geldi. Önerge Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyon raporunun ardından önerge mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçede faaliyet gösteren 15 terminaline giriş yapan minibüslerden belirlenen tarihe kadar ücret alınmayacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle
İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle
İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Minibüs, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu
Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor         
09:43
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu         
09:14
Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu         
08:57
Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi         
08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor         
07:41
Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır         
07:24
Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı         
01:10
Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu         
23:49
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 10:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei