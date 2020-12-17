İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye ve minibüs esnafına nefes aldıracak hamle - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde üreticiye ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren minibüs esnafına destek kapsamında iki önemli önerge gündeme alındı. Komisyona gönderilen önergelerin mecliste kabul edilmesi halinde küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağlanacak ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde faaliyet gösteren terminallerini kullanan minibüs esnafından 1 Mart 2021 tarihine kadar giriş ücreti alınmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun idaresinde gerçekleşti. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli potansiyele sahip İzmir kırsalında koyun-keçi yetiştiricilerine destek sağlayacak önemli bir proje gündeme geldi. Küçükbaş hayvancılığının yaygınlaştırılması amacıyla kırsalda küçükbaş hayvan dağıtımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önergenin komisyonlarda oylanması sonrası alınacak meclis kararının ardından küçükbaş hayvan üreticilerine yem dağıtacak.

Mecliste ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önerisiyle pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu ulaşım sektöründe yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla terminal giriş ücretlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar alınmaması gündeme geldi. Önerge Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyon raporunun ardından önerge mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçede faaliyet gösteren 15 terminaline giriş yapan minibüslerden belirlenen tarihe kadar ücret alınmayacak. - İZMİR