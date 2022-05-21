İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı

21.05.2022 10:08
İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının yıkımına başlandı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının yıkımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, asbest önlemlerini alan yüklenici firmanın, çalışmalarını 90 gün içerisine tamamlaması planlanıyor.

Yıkımın ardından alan, başkanlık ve meclis salonunun yer alacağı küçük bir yapıyla değerlendirilecek.

YORUMLAR
500
Depremde hasar gören Büyükşehir binası yıkılıyor Depremde hasar gören Büyükşehir binası yıkılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın Yıkımına Başlandı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın Yıkımına Başlandı
Kaynak: AA

İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement