İzmir Büyükşehir Belediyespor 2020'de 295 madalya ve 28 kupa kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının 2020 yılında 11 branşta 295 madalya kazandığı ve 28 kupayı müzesine taşıdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulüp sporcuları bir yıl içinde 152 altın, 69 gümüş ve 74 bronz madalyaya sahip oldu.

Madalyaların 114'ü kulübün son yıllardaki en iddialı branşı judodan geldi. Büyükşehirli judocular, kazanılan toplam 295 madalyanın 114'ünü elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor buz ekibi de çeşitli organizasyonlarda 41 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya ve 9 kupa elde etti.

Uluslararası arenada 12 madalya ve 7 kupayı İzmir'e getiren buz sporcularını badminton takip etti. Badmintoncular, 2020 yılını 12 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile noktaladı.

Teniste 24, masa tenisinde 19, tekvandoda 12, bocce ve jimnastikte 8, okçulukta 7, su altı görüntülemede 6 madalya elde edildi.

Yüzme branşında yarışan özel sporculardan Tuna Tunca da 2020'de 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.