İzmir Büyükşehir Belediyespor'a Avrupa piyangosu

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'ni 5'inci sırada bitiren İzmir ekibi, 2'nci olan Ankara Yemimahalle Belediyespor'un Avrupa kupalarından çekilmesi üzerine EHF Cup'a katılma hakkı kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, böylelikle beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa'da boy gösterme fırsatı elde etti. Antrenör Senar Dayat, yönetim kurulunun onayının hemen ardından başvuruyu tamamladıklarını belirterek, "Beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa'da olmak çok güzel. İzmir'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bu sezon 16 maçta 7 galibiyet alırken rakip fileleri 478 kez sarsıp, kalesinde ise 456 gol görmüştü.