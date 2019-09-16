Son Dakika Haberleri: İzmir büyükşehir belediyespor'dan tam isabet
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İzmir büyükşehir belediyespor'dan tam isabet

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndan 4 kupa ile döndü.

İzmir büyükşehir belediyespor'dan tam isabet, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndan 4 kupa ile döndü. Antalya'da 75 kulüpten 464 sporcunun katıldığı Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda, Büyükşehir Belediyespor Klasik Yay Kadın Takımı, şampiyon oldu. Aybüke Aktuna, Buket Aycan ve Deniz Haberal'dan oluşan kadın takımı tüm rakiplerini geçerek kürsünün zirvesine çıktı. Aynı şampiyonada Yağız Yılmaz, Bilal Güneri ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan erkek takımı ise ikincilik elde etti.

Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda ise İzmir BŞB, Aybüke Aktuna, Kıvılcım Yavuz ve Şueda Güneri'den oluşan kadın takımı ve Yağız Yılmaz, Bilal Güneri ile Oğuzhan Küçük'ten oluşan erkek takımı ikincilik kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi. Kıvılcım Yavuz, Türkiye Şampiyonası bireysel elemede dördüncü olurken, Büyükşehirli sporculardan Buket Aycan, Bilal Güneri ve Oğuzhan Küçük, 2020 Milli Takım Seçme Kampı için davet aldı. İki ayrı şampiyonada 1 birincilik, 3 ikincilik elde ettiklerini söyleyen okçuluk antrenörü Esen Dönmez, "Antalya'dan dört kupa ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca üç sporcumuzda milli takım hazırlık kadrosunda yer alacak" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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