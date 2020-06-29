İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Tolga Özbahar'ı transfer etti

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu pivot Tolga Özbahar'ı kadrosuna dahil etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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