İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda iddialı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, C Grubu'nda Bahçelievler Belediyespor ve Spor Toto ile mücadele edecek erkek hentbol takımının, gruptaki ilk maçında yarın saat 13.00'te Bahçelievler Mustafa Özel Spor Salonu'nda Bahçelievler Belediyespor, 31 Ocak Pazar günü de saat 11.00'de Spor Toto ile karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Namık Dalgakıran, ligde son olarak deplasmanda Beykoz'u yenerek sıralamada dördüncülüğe yükseldiklerini kaydetti.

İyi sonuçlara devam etmek istediklerini aktaran Dalgakıran, "Bu sezon hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası'nda iddialıyız. Kupa serisinde dört grubun en iyi iki ekibi çeyrek finale kalmaya hak kazanacak. Hedefimiz, cumartesi günkü Bahçelievler Belediyespor maçını kazanıp, pazar günü grup liderliği karşılaşmasına çıkmak." ifadelerini kullandı.