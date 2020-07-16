İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda mücadele edecek

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, lig ikincisi Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa Kupalarından çekilmesi üzerine Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na katılacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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