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İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 5. şampiyonluk coşkusu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 5. şampiyonluk coşkusu

29.06.2021 11:45
İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 5. şampiyonluk coşkusu, System.String[]

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta'ya 2-0 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ersan Odaman, "Şimdi Avrupa'da ses getirecek bir planlama zamanı." dedi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta'ya 2-0 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ersan Odaman, "Şimdi Avrupa'da ses getirecek bir planlama zamanı." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 2001, 2002, 2003 ve 2004'ün ardından 5. şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor'da bu sezon 427 sayı atan Ahmet Efetürk'ün "En Değerli Oyuncu" ödülünü aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, hentbol erkek takımının Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığını, kadın takımının aynı kupada final oynadığını, ampute futbol takımının Süper Lig'de üçüncülüğü elde ettiğini, buz hokeyi takımının da yeniden Süper Lig'e döndüğünü kaydetti.

İzmir'in futbol takımlarından Altay'ın Süper Lig'e, Bucaspor 1928'in 2. Lig'e yükselmesi, Altınordu'nun genç ve yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla play-off finaline çıkması, Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasıyla sporda İzmir zamanının yaşandığını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, tekerlekli sandalye basketbolda elde edilen başarının engelli branşlarına verdiklerin önemin bir sonucu olduğunu belirterek, "Uluslararası turnuvalar, şampiyonluk kupaları, milli takımlara giden oyuncular ve başarılı sonuçlarla İzmir'de çok önemli bir sinerji oluşturduğumuza inanıyorum. Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nin lokomotifi olan takımımızın 17 yıl aradan sonra kazandığı kupa, gerçekten çok anlamlı. Şimdi Avrupa'da ses getirecek bir planlama zamanı." ifadelerini kullandı.

Antrenör Erdinç Kılıç da kupayı tüm İzmir'e ve engellilere armağan ettiklerini kaydetti.

Kariyerinde ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadığını belirten Kılıç, "Ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Bu takım pandemi nedeniyle maç yapmadan geçirdiği koca bir yılın ardından normal sezonu 14 maçta 13 galibiyetle bitirirken play-off'taki 6 maçını da kazanıp tarihi bir başarıyı bileğinin gücü ve inanarak elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off'un en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk de çok istedikleri ve çok çalıştıkları sezonda şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Tekerlekli Sandalye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 5. şampiyonluk coşkusu - Son Dakika Spor


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