İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 22-31

KADINLAR EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yalıkavakspor'a evinde 31-22 yenilen İzmir Büyükşehir Belediyespor turnuvaya veda etti. İzmir temsilcisi ilk maçı da 30-26 kaybetmeşti.
Celal Atik Spor Salonu'nda Rus hakemler Anton Antashev ile Denis Musatov'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yalıkavakspor, 19-12'lik skorla önde kapattı. İkinci devrede İzmir Büyükşehir Belediyesporlu kadın hentbolcuların çabası skor üstünlüğünü ele geçirmeye yetmeyince Bodrum temsilcisi maçtan 31-22 galip ayrılıp tur atladı.
- Kaynak: DHA
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