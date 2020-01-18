İzmir Büyükşehir bu yıl 152 otobüs alacak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir bu yıl 152 otobüs alacak

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oybirliğiyle toplu taşıma için 52 yeni otobüs daha alınmasına karar verdi.

İzmir Büyükşehir bu yıl 152 otobüs alacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oybirliğiyle toplu taşıma için 52 yeni otobüs daha alınmasına karar verdi. Böylelikle bu yıl toplu taşımaya dahil edilecek otobüs sayısı 152'ye çıktı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020'de alınması planlanan otobüs sayısını artırdı. Belediye Meclisi Ocak ayı üçüncü toplantısında ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehir garantörlüğünde 60 milyon lira kredi kullanarak 52 yeni otobüs daha satın almasına oybirliğiyle karar verdi. Böylelikle bu yıl toplu ulaşım ağına dahil edilecek otobüs sayısı 152'ye çıktı. ESHOT, 2020 Stratejik Planı'nda 20'si elektrikli 100 yeni otobüs almayı taahhüt etmişti.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 52 yeni otobüs alımının kentin arka sıralarına yönelik olduğunu söyledi. Toplu ulaşım araçlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını, konforlu yolculuk sunmasını ve zamandan tasarruf sağlamasının önemini vurgulayan Tunç Soyer, "Pek çok sanayi kuruluşunun darboğazda olduğu bugünlerde, belediyemizin yapacağı bu alım, sektöre ve ülke ekonomisine de bir anlamda can suyu olacak" dedi.


Zamandan kazanılacak


İhale süreçlerinin uzunluğu nedeniyle Euro 6 emisyon standartlarına uygun 27 otobüs ve 25 midibüs en geç önümüzdeki Mayıs sonunda doğrudan Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) temin edilecek. Otobüslerin 10'u körüklü olacak. Özellikle midibüsler, büyük otobüslerin giremediği ya da girmekte zorlandığı mahallelere hizmet verecek.


Maliyetler de düşecek


Yeni otobüslerin gelmesiyle filonun yaş ortalaması da düşecek. Bunun yanı sıra yakıt, bakım ve arıza kaynaklı maliyet kalemleri de ciddi oranda azalacak. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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