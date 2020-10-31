İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran - Son Dakika

İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran

31.10.2020 11:54
İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran, System.String[]

İzmir'i sarsan depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yıkım bölgesine ve geceyi parklarda geçiren İzmirlilere 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran ulaştırdı.

İzmir'i sarsan depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yıkım bölgesine ve geceyi parklarda geçiren İzmirlilere 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran ulaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren ise 20 bin simit ve boyozun çay ve peynirle dağıtımı başladı.

Kandilli Rasathanesine göre 6,9 büyüklüğündeki Ege depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi teyakkuza geçti. Sosyal Hizmetler, Sosyal Projeler, Kültür Dairesi ve Grand A.Ş.'ye bağlı ekipler 73 araç ve 172 personelle öncelikle yıkım bölgesine ve geceyi parklarda geçiren İzmirlilere destek verdi. Ekipler depremden etkilenen yurttaşlara bin gıda paketi, 12 bin şişe su, 500 kutu çay ve şeker, 3500 litre süt, 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran ulaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren ise 20 bin simit ve boyozun çay ve peynirle dağıtımı başladı.

Battaniye dağıtıldı

Gıda desteklerinin yanı sıra 1000 polar, 200 yağmurluk, 500 kişilik giyim malzemesi, 100 soba, 500 battaniye ve 100 çuval yakacak da İzmirlilere teslim edildi. 100 barınma, 3 taziye çadırı kuruldu. Çadır bölgelerinde ise 50 seyyar tuvalet hizmete alındı. 450 battaniye ve seyyar aşevi ise depremden büyük ölçüde etkilenen Seferihisar'a gönderildi. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği ise 9 bin battaniye ve 4 bin kişilik çorbayı İzmirlilere ulaştırması için Büyükşehir Belediyesine teslim etti.

95 bin maske dağıtıldı

Depremden zarar gören ya da geceyi parklarda geçiren yurttaşlar için pandemi önlemleri de alındı. Yurttaşlara 95 bin maske, 300 sıvı sabun ve 100 litre dezenfektan dağıtıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran
İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran
İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran

Büyükşehir Belediyesi, Kandilli, Sabah, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'den 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran - Son Dakika


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